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Томаты ошарашат небывалым урожаем: как спасти помидоры от фитофторы

Алексей Тесля
5 июля 2024, 21:05
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Чем обработать помидоры от фитофторы - копеечное средство спасет весь урожай.
Фитофтора
Как реанимировать помидоры после фитофторы / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Couleur, pni.com.ua

Фитофтора является опасным заболеванием растений, особенно для томатов. Поэтому важно выбрать оптимальный участок для посева, а учитывая то, что фитофтора обожает пасленовые культуры, старайтесь не сажать помидоры там, где последние годы рос картофель, перец или баклажаны.

Стоит учитывать, что при высадке томатов следует избегать соседства с пасленовыми культурами, ведь фитофтор легко транспортируется ветром на ближние расстояния. Об этом идет речь в рекомендациях Институт питания растений.

Как бороться с фитофторой томатов в открытом грунте

Специалисты отмечают, что к профилактическим мерам относится перекопка почвы и сжигание ботвы. Также следует обратить внимание на уход за самими растениями в периоды роста и развития.

Стоит учитывать, что фитофтора помидоров лучше всего развивается на загущенных посевах, поэтому следует соблюдать нормы расстояния между растениями. При этом важно листья, которые касаются земли, ликвидировать, как и листья, слишком загущающие растение, и мешают нормальной циркуляции воздуха.

Что такое помидор?

Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Как быстро избавиться от фитофторы на помидорах

К эффективным средства противодействия фитофторе относятся правила полива помидоров, ведь воду снабжать исключительно под корнем. А если вы выращиваете помидоры в теплице, то очень важно поддерживать благоприятные климатические условия, проветривать теплицу и избегать повышенной влажности.

Что касается обработки растений, то самым эффективным препаратом считается медный купорос. Этим препаратом нужно обрабатывать помидоры не менее трех раз за вегетационный период.

Как избавиться от фитофторы: народные средства

Обработка помидоров чесночным раствором

Порядок действий:

  • замочить на сутки 50 г измельченного чеснока в 1 л воды;
  • полученный раствор процедить и разбавить еще 10 л воды;
  • смесью опрыскивать помидоры, не чаще одного раза в 20-25 дней.

Обработка молочной сывороткой

Порядок действий:

  • подготовить необходимый объем смеси молочной сыворотки с водой (в соотношении один к одному);
  • полученный раствор выступает одновременно как удобрение;
  • проводить обработку не менее трех раз за вегетацию.

Молочно-йодированный раствор

Порядок действий:

  • литр молока размешать с 10 л воды;
  • в смесь добавить 20 капель йода;
  • обработку производить раз в три недели.

Смотрите видео - время помидоров:

Как реанимировать помидоры после фитофторы

Более опасно, если поражения фитофторой избежать не удалось. В этом случае удаляют зараженные листья и плоды, а здоровые растения обработать соленым раствором.

Порядок действий:

  • на ведро возьмите 250 г поваренной соли и размешайте;
  • после обработки иммунитет растений гарантированно повысится.
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
/ Инфографика: Главред

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