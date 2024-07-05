Томаты ошарашат небывалым урожаем: как спасти помидоры от фитофторы

Фитофтора является опасным заболеванием растений, особенно для томатов. Поэтому важно выбрать оптимальный участок для посева, а учитывая то, что фитофтора обожает пасленовые культуры, старайтесь не сажать помидоры там, где последние годы рос картофель, перец или баклажаны.
Стоит учитывать, что при высадке томатов следует избегать соседства с пасленовыми культурами, ведь фитофтор легко транспортируется ветром на ближние расстояния. Об этом идет речь в рекомендациях Институт питания растений.
- Как бороться с фитофторой томатов в открытом грунте
- Что такое помидор?
- Как быстро избавиться от фитофторы на помидорах
- Как избавиться от фитофторы: народные средства
- Смотрите видео - время помидоров:
- Как реанимировать помидоры после фитофторы
Как бороться с фитофторой томатов в открытом грунте
Специалисты отмечают, что к профилактическим мерам относится перекопка почвы и сжигание ботвы. Также следует обратить внимание на уход за самими растениями в периоды роста и развития.
Стоит учитывать, что фитофтора помидоров лучше всего развивается на загущенных посевах, поэтому следует соблюдать нормы расстояния между растениями. При этом важно листья, которые касаются земли, ликвидировать, как и листья, слишком загущающие растение, и мешают нормальной циркуляции воздуха.
Что такое помидор?
Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
Как быстро избавиться от фитофторы на помидорах
К эффективным средства противодействия фитофторе относятся правила полива помидоров, ведь воду снабжать исключительно под корнем. А если вы выращиваете помидоры в теплице, то очень важно поддерживать благоприятные климатические условия, проветривать теплицу и избегать повышенной влажности.
Что касается обработки растений, то самым эффективным препаратом считается медный купорос. Этим препаратом нужно обрабатывать помидоры не менее трех раз за вегетационный период.
Как избавиться от фитофторы: народные средства
Обработка помидоров чесночным раствором
Порядок действий:
- замочить на сутки 50 г измельченного чеснока в 1 л воды;
- полученный раствор процедить и разбавить еще 10 л воды;
- смесью опрыскивать помидоры, не чаще одного раза в 20-25 дней.
Обработка молочной сывороткой
Порядок действий:
- подготовить необходимый объем смеси молочной сыворотки с водой (в соотношении один к одному);
- полученный раствор выступает одновременно как удобрение;
- проводить обработку не менее трех раз за вегетацию.
Молочно-йодированный раствор
Порядок действий:
- литр молока размешать с 10 л воды;
- в смесь добавить 20 капель йода;
- обработку производить раз в три недели.
Смотрите видео - время помидоров:
Как реанимировать помидоры после фитофторы
Более опасно, если поражения фитофторой избежать не удалось. В этом случае удаляют зараженные листья и плоды, а здоровые растения обработать соленым раствором.
Порядок действий:
- на ведро возьмите 250 г поваренной соли и размешайте;
- после обработки иммунитет растений гарантированно повысится.
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