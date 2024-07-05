Копеечное средство спасет весь урожай: как навсегда избавиться от сорняков

Как быстро убрать сорняки с огорода - народное средство поможет всем огородникам.

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Что сделать, чтобы на грядках не росла трава / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/summa, Pixabay/Nadezhda56

Одним из факторов, сдерживающих получение богатого и качественного урожая, является влияние комплекса сорняков на выращиваемую продукцию. За последнее время сорняки получили массовое распространение на пахотных землях практически во всех почвенно-климатических зонах Украины.

А вопрос засоренности посевов сельскохозяйственных культур сейчас в Украине насущный и до сих пор не решен, набирая масштабы национальной проблемы, отмечает сотрудник Института защиты растений НААН, кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Сторчоус. При этом он предупреждает, что потенциально сорняками способны быть более 1500 видов травянистых растений.

Как правильно бороться с сорняками

Эксперт рекомендует сочетать агротехнические методы с химическими. Он отмечает, что эффективно уничтожить сорняки могут только химические вещества, обладающие системным действием и проникающие в корневую систему.

Эффективными для контроля будут системные гербициды, действующими веществами которых являются:

MCPА;

2,4-Д;

Глифосат;

Клопиралид;

Трибенурон;

Трифлусульфорон.

Какие гербициды эффективны против сорняков

Важно определить условия и степень влияния сорняков на культуры. В минимальной или нулевой системах обработки почвы на посевах рапса эффективно применение гербицидов с действующим веществом клопиралид. Кроме того, сорняки в посевах льна хорошо контролировался также такими лестничными гербицидами с действующим веществом бентазон и клопиралид.

Что известно об Институте защиты растений ИЗР – одно из главных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины. Институт осуществляет широкий спектр фундаментальных исследований проблемы защиты растений и координирует их проведение в Украине. ИЗР, среди прочего, занимается системами мониторинга и прогноза основных вредителей растений, а также системами защиты сельскохозяйственных культур, говорится на официальном сайте Института защиты растений.

Как избавиться от сорняков на участке

Есть несколько простых и проверенных способов решения проблемы с сорняками на участке:

Тщательная прополка и перекопка территории участка;

Периодическое скашивание сорняков на участке;

Еще одно решение проблемы с сорняками - мульчирование почвы;

Укрывание участка специальными материалами или высадка других растений.

Смотрите видео - съедобные сорняки, чем они полезны:

Средство от сорняков в домашних условиях

Порядок действий:

возьмите один литр обычного 9% уксуса;

смешайте его с 20 граммами лимонной кислоты;

добавьте 2-3 столовые ложки (30-45 миллилитров) концентрированного лимонного сока;

в полученную смесь добавьте 4 столовых ложки жидкого хозяйственного мыла.

/ Инфографика: Главред

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