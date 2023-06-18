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Женщина мыла волосы только водой в течение трех месяцев: результат впечатляет

Алина Дембицкая
18 июня 2023, 04:00
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Женщина утверждает, что до того, как прекратила пользоваться шампунем, у нее была себорея кожи головы.
Женщина мыла волосы только водой в течение трех месяцев: результат впечатляет
Женщина моет волосы только водой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Женщина по имени Джесси Пароне призналась, что перестала пользоваться шампунем и мыла волосы только водой и щеткой. Джесси говорит, что через три месяца ее волосы стали лучше, чем когда-либо.

Как пишет The US Sun, женщина поделилась своими результатами в TikTok. Она говорит, что больше никогда не будет пользоваться шампунями и кондиционерами.

"Я перестала пользоваться шампунем около трех месяцев назад и я больше никогда не собираюсь покупать шампунь. Мне все равно, даже если он натуральный и органический", - говорит Джесси.

Она заявила, что считает индустрию шампуней мошенничеством: "Я чувствую, что это просто не нужно, и нам промывают мозги", - подчеркнула женщина.

Джесси также поделилась своим способом мытья волос. Она сказала:"Когда я принимаю душ, я ополаскиваю волосы водой, а затем просто расчесываю волосы от корней до кончиков".

Она утверждает, что до того, как прекратила пользоваться шампунем, у нее была себорея кожи головы.

"В течение трех недель постоянного немытия головы шампунем все мои проблемы исчезли", - рассказала женщина.

"Я больше не собираюсь мыть волосы шампунем. Мои здоровые волосы прекрасны, - констатировала Джесси.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привело. Бьюти-блогер Элло осталась очень довольна результатом. По ее словам, кока-кола делает волосы блестящими, волнистыми и пышными.

Также Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.

Смотрите видео о том, как правильно выбрать уход за волосами:

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