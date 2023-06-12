УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару: результат впечатляет

Алина Дембицкая
12 июня 2023, 22:49 обновлено 12 июня, 22:49
33
Есть очень простой метод, который вы можете использовать, чтобы охладить дом в то время, когда все вокруг просто кипит.
мужчина, дом
Мужчина поделился трюком, как охладить дом в жару / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

С приходом летних жарких дней многие люди ищут эффективные способы охлаждения своего дома, особенно когда установка кондиционера недоступна. Кондиционеры могут быть дорогими в установке и обслуживании, а также потреблять много электроэнергии. Поэтому все больше и больше людей ищут альтернативные методы охлаждения, которые будут более экономичными. К счастью, есть очень простой метод, который вы можете использовать, чтобы охладить дом в то время, когда все вокруг просто кипит.

Как пишет Mirror, эксперт по стирке Деян Димитров рассказал, что все, что вам нужно сделать, это замочить несколько полотенец в холодной воде, а затем развешать их возле окон и дверей. Именно этот простой трюк поможет охладить воздух и сделать пребывание в помещении более комфортным.

"С помощью этого трюка вода испаряется с поверхности полотенец и охлаждает воздух в доме. Это дешевая альтернатива для домов, в которых нет кондиционеров", - рассказал Деян Димитров.

Как подчеркнул эксперт по стирке, полотенца есть в каждом доме, поэтому это ничего не будет стоить. Однако он отметил, что полотенца обязательно должны быть свежевыстиранными, иначе грязные полотенца вызовут неприятный запах сырости, который будет царить в доме.

Как рассказывал Главред, с наступлением лета помидоры начали заполнять полки супермаркетов и магазинов, а уже через несколько недель они вырастут и на огородах украинцев. В Сети появился удобный лайфхак, как нарезать помидор на ломтики одинакового размера за считанные секунды.

Также Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.

Смотрите видео о том, как спасаться от жары:

Вас может заинтересовать:

лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ идут вперед: за неделю освободили семь населенных пунктов - Маляр

ВСУ идут вперед: за неделю освободили семь населенных пунктов - Маляр

21:56 Украина
"Масштабная катастрофа": биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭС

"Масштабная катастрофа": биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭС

21:52 Украина
Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

18:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:49

Мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару: результат впечатляет

21:56

ВСУ идут вперед: за неделю освободили семь населенных пунктов - МалярВидео

21:52

"Масштабная катастрофа": биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭСВидео

21:50

Избиение мужчины сотрудниками ТЦК: пострадавший резко взял вину на себяВидео

21:25

"Ушла реветь, сердиться и болеть": куда исчезла Анна КошмалВидео

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - БалинскийБез Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - Балинский
21:21

Валяются человеческие черепа: на дне Каховского водохранилища обнаружили странные вещиФотоВидео

20:59

"Все может быть хуже": что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭСВидео

20:49

Пора вернуть Москве историческое название - Кучково!мнение

20:49

Украина упустила победу в "товарняке" с Германией и сыграла вничью 3:3Видео

Реклама
20:46

Она балерина, а он – балерун?: языковед Авраменко удивил ответомВидео

20:35

Женщина оставляла лимон возле кровати и рассказала, как это на нее повлиялоВидео

20:33

Камалия засветилась в нежных объятиях мужа - фанаты в замешательстве

20:20

Эколог пояснил, как ударит по акватории Черного моря подрыв Каховской ГЭСВидео

20:05

Почему мы не можем "поставити запитання" рассказал языковед АвраменкоВидео

19:20

Радоваться рано, враг у нас не воюет мозгами, а мясоммнение

19:06

Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дняВидео

18:59

Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья

18:49

Счастья не будет, сколько не пытайся: 3 самых несовместимых пары знаков зодиакаВидео

18:33

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

18:26

"В ближайшие дни все всё увидят": боец ВСУ анонсировал "грандиозное" контрнаступлениеВидео

Реклама
18:12

Подскочат ли до небес цены на мясо и яйца: будут ли дорожать продуктыВидео

18:09

Favbet передал 5 млн грн UNITED24 и присоединился к ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС реклама

17:58

Что можно сделать с цветками одуванчика: невероятная польза пушистого растения

17:45

"Я счастлива": Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода

17:17

Марк Фейгин. Русский Тайвань: переучреждение России в БелгородеВидеоблоги

17:03

Украина будет в плену мощной жары: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

16:57

Избили до потери сознания: в Черкасской обл. сотрудники ТЦК набросились на мужчинуВидео

16:55

Заметный сбой: в популярном украинском банке не работают платежи с Mastercard

16:50

Как сделать малосольные огурцы за один час: простой трюк с пакетомВидео

16:43

Теракт на химзаводе: оккупанты хотят остановить "Крымский титан"

16:42

Грязный криминал: подмосковный замок Пугачевой и Галкина арестовали - СМИВидео

16:23

Хитрый мужчина заморозил средство для мытья посуды в пакете: причина вас удивитВидео

16:16

"Я слушаю русские песни каждый день": Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на АлхимВидео

16:08

Что происходит с телом, если регулярно пить пивоВидео

16:06

ВСУ пойдут в атаку большими силами: в Лондоне спрогнозировали сроки и направление

15:55

Уход за малиной летом: 4 обязательных приема для шикарного урожая

15:25

Оптическая иллюзия: лишь самые умные найдут все отличия на картинках

15:11

Украинцам в июле увеличат пенсии: кто сможет получить дополнительную 1000 гривенВидео

15:00

Самый быстрый рецепт варенья, который не найти: подойдет для черешни, абрикос и малиныВидео

14:54

Данилов отвесил смачную оплеуху размечтавшемуся о флаге РФ в Киеве Медведеву

Реклама
14:43

"Красть - не совсем красиво": Кристина Горняк подколола молодую жену Остапчука

14:29

Укрзализныця запустила первые женские купе: билет стоит 678 грнВидео

14:19

"Украина живет и играет ": Ребров мощно выступил перед матчем с ГерманиейВидео

14:18

Что читать за воина на войне: сильные молитвы за защитников на каждый день

13:59

12 детей умерло в утробе: российская телеведущая поразила признанием

13:51

В Сети показали, как заградотряды РФ расстреливают безоружных оккупантов

13:38

"Мы его нашли": Тимур Мирошниченко станет многодетным отцом

13:36

5 необычных вещей, которые существуют только в Японии

13:31

Шон Пенн появился на публике в Грузии со своей возлюбленной-украинкой

13:09

Чрезвычайно сложная загадка: мало кому удастся найти число 67 за 12 секунд

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять