Мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару: результат впечатляет

Есть очень простой метод, который вы можете использовать, чтобы охладить дом в то время, когда все вокруг просто кипит.

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Мужчина поделился трюком, как охладить дом в жару / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

С приходом летних жарких дней многие люди ищут эффективные способы охлаждения своего дома, особенно когда установка кондиционера недоступна. Кондиционеры могут быть дорогими в установке и обслуживании, а также потреблять много электроэнергии. Поэтому все больше и больше людей ищут альтернативные методы охлаждения, которые будут более экономичными. К счастью, есть очень простой метод, который вы можете использовать, чтобы охладить дом в то время, когда все вокруг просто кипит.

Как пишет Mirror, эксперт по стирке Деян Димитров рассказал, что все, что вам нужно сделать, это замочить несколько полотенец в холодной воде, а затем развешать их возле окон и дверей. Именно этот простой трюк поможет охладить воздух и сделать пребывание в помещении более комфортным.

"С помощью этого трюка вода испаряется с поверхности полотенец и охлаждает воздух в доме. Это дешевая альтернатива для домов, в которых нет кондиционеров", - рассказал Деян Димитров.

Как подчеркнул эксперт по стирке, полотенца есть в каждом доме, поэтому это ничего не будет стоить. Однако он отметил, что полотенца обязательно должны быть свежевыстиранными, иначе грязные полотенца вызовут неприятный запах сырости, который будет царить в доме.

Как рассказывал Главред, с наступлением лета помидоры начали заполнять полки супермаркетов и магазинов, а уже через несколько недель они вырастут и на огородах украинцев. В Сети появился удобный лайфхак, как нарезать помидор на ломтики одинакового размера за считанные секунды.

Также Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.

Смотрите видео о том, как спасаться от жары:

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