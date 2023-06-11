Учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое она когда-либо слышала за годы работы

Учительница подчеркнула, что это странное имя нисколько не соответствует личности ребенка.

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Учительница назвала "худшее" имя ребенка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В то время как некоторые родители передают имена из поколения в поколение, другие выбирают что-то уникальное, чтобы сделать своего ребенка особенным. Однако не всегда все идет по плану, так как некоторые дети начинают обижаться на родителей за то, что они дали им такое странное имя.

Как пишет Mirror, одна учительница поделиться "худшим" именем, которое она когда-либо слышала, сказав, что оно нисколько не соответствует личности ребенка.

По словам учительницы, в ее классе когда-то учился ребенок, которого родители назвали Слава Богу. Женщина говорит, что это худшее имя, которое она когда-либо слышала за всю свою карьеру в сфере образования.

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"Ребенок специально мешал учителям и плохо себя вел только для того, чтобы услышать, как его учителя-атеисты полной грудью кричали "Слава Богу!", - рассказала учительница.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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