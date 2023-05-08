Женщина разочаровались в имени своего ребенка: мамочка внезапно решила сменить имя малышки

Молодым родителям было трудно найти имя, которое понравилось бы им обоим. Кроме того, муж "наложил вето" на все любимые имена своей жены.

https://glavred.info/life/zhenshchina-razocharovalis-v-imeni-svoego-rebenka-mamochka-vnezapno-reshila-smenit-imya-malyshki-10468540.html Ссылка скопирована

Новоиспеченная мамочка твердо решила сменить имя своему ребенку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении.

Как пишет Mirror, паре было трудно найти имя, которое нравилось им обоим, а ее муж "наложил вето" на все ее любимые. Когда срок родов у мамы приближался, они составили короткий список и предварительно выбрали имя. Однако их родственники резко отреагировали на предложенные имена, а потому мужчина также изменил свое мнение.

"Мои родственники настолько негативно отреагировали на это, что мой муж впоследствии решил, что ему не нравятся все остальные имена из нашего списка", - рассказала она.

видео дня

Под давлением персонала больницы родители наконец определились с именем перед возвращением домой, хотя они не были в восторге от него. Это было единственное имя, которое ни один из родителей не ненавидел и не любил.

Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

"Популярность этого имени разрушительна для меня. Мы постоянно встречаемся с другими Софиями, поэтому это имя просто не кажется достаточно особенным для моей единственной дочери", - говорит мама девочки.

Пользователи Сети поддержали женщину, заверив, что смена имени не является "ужасной" идеей.

Один человек написал: "О, сделай это! Ты должна быть довольной ее именем. Она такая крошечная, и она еще не знает своего имени. Найдите то, что вам обоим нравится, и смените имя, чтобы все были счастливы".

Другой человек добавил: "Если вы действительно хотите сменить ее имя, я говорю, сделайте это. Кого волнует, что думают другие люди? Это ваш ребенок, а не чей-то".

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

Вас может заинтересовать: