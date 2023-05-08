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Женщина разочаровались в имени своего ребенка: мамочка внезапно решила сменить имя малышки

Алина Дембицкая
8 мая 2023, 00:15 обновлено 8 мая, 00:28
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Молодым родителям было трудно найти имя, которое понравилось бы им обоим. Кроме того, муж "наложил вето" на все любимые имена своей жены.
ребенок
Новоиспеченная мамочка твердо решила сменить имя своему ребенку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении.

Как пишет Mirror, паре было трудно найти имя, которое нравилось им обоим, а ее муж "наложил вето" на все ее любимые. Когда срок родов у мамы приближался, они составили короткий список и предварительно выбрали имя. Однако их родственники резко отреагировали на предложенные имена, а потому мужчина также изменил свое мнение.

"Мои родственники настолько негативно отреагировали на это, что мой муж впоследствии решил, что ему не нравятся все остальные имена из нашего списка", - рассказала она.

видео дня

Под давлением персонала больницы родители наконец определились с именем перед возвращением домой, хотя они не были в восторге от него. Это было единственное имя, которое ни один из родителей не ненавидел и не любил.

Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

"Популярность этого имени разрушительна для меня. Мы постоянно встречаемся с другими Софиями, поэтому это имя просто не кажется достаточно особенным для моей единственной дочери", - говорит мама девочки.

Пользователи Сети поддержали женщину, заверив, что смена имени не является "ужасной" идеей.

Один человек написал: "О, сделай это! Ты должна быть довольной ее именем. Она такая крошечная, и она еще не знает своего имени. Найдите то, что вам обоим нравится, и смените имя, чтобы все были счастливы".

Другой человек добавил: "Если вы действительно хотите сменить ее имя, я говорю, сделайте это. Кого волнует, что думают другие люди? Это ваш ребенок, а не чей-то".

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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