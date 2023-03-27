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Муж изменил жене с ее сестрой: теперь они обе беременные

27 марта 2023, 19:52
Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.
Муж изменил жене с ее сестрой: теперь они обе беременные
Муж изменил жене с ее сестрой / ua.depositphotos.com

Разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Об этом пишет Mirror.

Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение.

"Он умолял меня о прощении. Он баловал меня подарками, предлагал купить мне квартиру, новую машину, все, что я хочу. Он сказал, что если моя сестра родит, то он не будет принимать в этом участия, он будет отцом только нашего ребенка", - рассказала женщина.

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Она отметила, что была готова расстаться с мужем и начать новую жизнь без него и сестры, пока не узнала, что ждет ребенка. Теперь женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

"Я не могу позволить себе ребенка сама, он был рядом со мной финансово с 20 лет, мне никогда не приходилось жить самостоятельно, я никогда не ходила в колледж, потому что считала, что мне никогда в жизни не нужно будет работать", - рассказала женщина.

Беременная женщина также сообщила, что она много лет пыталась забеременеть, однако ей это не удавалось. И лишь тогда, когда она решила разойтись с мужем, узнала о своей беременности.

"Я удивляюсь, почему сейчас, почему после всего этого? Я хотела этого годами. И сейчас это происходит... Я даже не знаю, как я смогу дать крышу над головой моему ребенку, если я уйду от мужа", - добавила она.

Напомним, что 41-летний Джонатан Джейкоб Мейер из Нидерландов вызвал возмущение среди матерей, которые не знали о его плодовитом донорстве спермы.

Серийный донор спермы, которого считают отцом более 550 детей, должен предстать перед судом после того, как ему было предъявлено обвинение в том, что он ввел в заблуждение сотни женщин.

Медицинские работники говорят, что психическое здоровье 550 детей может быть подорвано, если они узнают, что у них есть сотни сводных братьев и сестер.

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