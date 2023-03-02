Ребус на двери туалета в Австралии завел пользователей Сети в ступор: ответ многих расстроил

Фотография на двери туалета в баре Сиднея стала вирусной в Сети.
Мужчина из Сиднея опубликовал в Сети фотографию загадки, которая висела в туалете в одном из местных пабов.
На платформе Reddit он попросил людей расшифровать ее.
На опубликованном фото были изображены силуэты двух женских лиц с галочками над головой и три изображения мужчин, над головами которых галочек уже не было.
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Под публикацией мужчины уже более 2700 комментариев, но верного ответа не дал никто.
Ответ на ребус нашел сам автор публикации. Он позвонил в тот самый бар и спросил, что зашифровано на злополучной фотографии.
Как оказалось, разгадка была довольно простой: "Дамам вперед". Такой ответ расстроил пользователей сети, которые напридумывали очень много теорий, но верный ответ так и не дали.
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Автор: Сергей Кущ