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Стал отцом более 550 детей: серийный донор спермы обвел за нос сотни женщин во всем мире

27 марта 2023, 18:42
Медицинские работники говорят, что психическое здоровье 550 детей может быть подорвано, если они узнают, что у них есть сотни сводных братьев и сестер.
беременность
Беременность / pixabay

41-летний Джонатан Джейкоб Мейер из Нидерландов вызвал возмущение среди матерей, которые не знали о его плодовитом донорстве спермы.

Серийный донор спермы, который считается отцом более 550 детей, должен предстать перед судом после того, как ему было предъявлено обвинение в том, что он ввел в заблуждение сотни женщин.

Медицинские работники говорят, что психическое здоровье детей может быть подорвано, если они узнают, что у них есть сотни сводных братьев и сестер.

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Его действия привели к тому, что власти Нидерландов обновили закон, чтобы доноры могли сдавать сперму не более чем 12 женщинам.

Фонд Donorkind настаивал на вызове Мейера в суд после того, как в Нідерландах общество акушерства и гинекологии подняло тревогу в 2017 году.

В то время он стал отцом не менее 102 детей после того, как сдал сперму в 10 различных клиниках Нидерландов.

Позже мужчина был занесен в черный список в своей стране от донорства, но затем решил продолжить сдавать сперму за границей.

Голландка по имени Ева, которая родила ребенка, зачатого с помощью спермы Мейера в 2018 году, заявила в своем заявлении: "Если бы я знала, что он уже стал отцом более 100 детей, я бы никогда не выбрала его".

"Если я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, меня тошнит. Многие матери говорили ему, что ему нужно остановиться, но ничего не помогает. Поэтому обращение в суд — единственный вариант. Я должна защитить своего ребенка", - говорит женщина, пишет dailystar.

Женщина совместно с Фондом доноров проводят кампанию по уничтожению всей хранящейся у Мейера спермы, чтобы от него больше не было детей.

Медицинские работники выразили обеспокоенность тем, что дети, узнавшие, что у них есть сотни сводных братьев и сестер, могут нанести ущерб их психическому здоровью.

"Мы принимаем меры против этого человека, потому что национальное правительство ничего не делает. У него глобальный охват в Интернете, и он ведет дела с крупными международными банками спермы", - сказал Тис ван дер Меер, председатель Donorkind Foundation.

Юрист фонда Марк де Хек добавил, что Мейер нарушил обещание родить не более 25 детей.

Сообщается, что в апреле мужчину ожидает суд.

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