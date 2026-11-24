Вы узнаете:
- Почему смесь уксуса и соды плохо удаляет накипь
- Сколько лимонной кислоты нужно на литровый термос
- Чем нельзя чистить термос из нержавейки
Популярная домашняя смесь уксуса и пищевой соды плохо удаляет накипь в термосе, поскольку кислота и щелочь при смешивании в значительной степени нейтрализуют друг друга. Минеральные отложения лучше удаляет лимонная кислота: она растворяет налет, её легко дозировать, а после ополаскивания не остаётся уксусного запаха, сообщает чешское издание Dumazahrada.cz.
Накипь образуют минералы из воды, прежде всего соединения кальция и магния. В термосе она имеет вид белесого или сероватого шероховатого налета, который обычное средство для мытья посуды в большинстве случаев не удаляет. На нержавеющих емкостях иногда появляются пятна, похожие на ржавчину, но и они связаны с минералами в воде.
Пищевая сода помогает избавиться от запаха, жирной грязи и некоторых пятен. Известковые отложения же растворяются в кислой среде. Бурная пена после смешивания соды с уксусом лишь создает впечатление сильного очищения. На самом деле происходит реакция нейтрализации, и оба вещества частично теряют свое действие. В результате остаются преимущественно вода, соли и углекислый газ, который и образует пузырьки.
Поэтому кислоту для удаления накипи стоит использовать отдельно. Уксус тоже может помочь, однако в термосе его запах часто впитывается в крышку и силиконовое уплотнение. Лимонная кислота после тщательного ополаскивания почти не пахнет.
Сколько лимонной кислоты нужно и как долго ждать
Некоторые производители термосов из нержавеющей стали рекомендуют удалять минеральные отложения раствором лимонной кислоты в тёплой воде. На обычный литровый термос берут примерно одну-две чайные ложки кислоты, заливают тёплой водой и оставляют на несколько часов. Точную дозу стоит сверить с инструкцией к конкретной ёмкости.
После этого термос чистят мягкой щеткой или губкой, выливают раствор и несколько раз промывают чистой водой. Кипяток не стоит наливать по умолчанию, особенно если в термосе есть пластиковые детали, силиконовые уплотнители или специальное внутреннее покрытие. После очистки емкость оставляют открытой, пока она полностью не высохнет.
Кофейный налет, металлическая мочалка и хлор
Лимонная кислота помогает в основном с минеральными отложениями. Коричневый налет от кофе или чая имеет другой состав и может потребовать другого подхода. От стойких пятен и запахов применяют специальные таблетки для чистки, а соду лучше оставить для запахов и обычной грязи.
Крышку стоит разобрать, если это разрешено производителем, так как в резьбе и силиконовых деталях чаще всего остаются остатки напитков и запах. Уплотнитель моют отдельно тёплой водой со средством для мытья посуды, а пазы чистят маленькой мягкой щёточкой.
Скрести налет ножом или металлической мочалкой не стоит. Твёрдые и абразивные инструменты царапают нержавеющую поверхность и сокращают срок службы термоса. Лучше подходят мягкая щётка для бутылок, губка или микрофибра.
Осторожно следует обращаться и с хлорсодержащими отбеливателями. Некоторые производители не рекомендуют использовать их для термосов из нержавеющей стали из-за риска коррозии или повреждения отдельных деталей.
Смотрите видео о том, как почистить термос:
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