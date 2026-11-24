Кислота и щелочь при смешивании в значительной степени нейтрализуют друг друга, поэтому минеральные отложения лучше растворяет лимонная кислота.

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Как удалить накипь из термоса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему смесь уксуса и соды плохо удаляет накипь

Сколько лимонной кислоты нужно на литровый термос

Чем нельзя чистить термос из нержавейки

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Популярная домашняя смесь уксуса и пищевой соды плохо удаляет накипь в термосе, поскольку кислота и щелочь при смешивании в значительной степени нейтрализуют друг друга. Минеральные отложения лучше удаляет лимонная кислота: она растворяет налет, её легко дозировать, а после ополаскивания не остаётся уксусного запаха, сообщает чешское издание Dumazahrada.cz.

Накипь образуют минералы из воды, прежде всего соединения кальция и магния. В термосе она имеет вид белесого или сероватого шероховатого налета, который обычное средство для мытья посуды в большинстве случаев не удаляет. На нержавеющих емкостях иногда появляются пятна, похожие на ржавчину, но и они связаны с минералами в воде.

Пищевая сода помогает избавиться от запаха, жирной грязи и некоторых пятен. Известковые отложения же растворяются в кислой среде. Бурная пена после смешивания соды с уксусом лишь создает впечатление сильного очищения. На самом деле происходит реакция нейтрализации, и оба вещества частично теряют свое действие. В результате остаются преимущественно вода, соли и углекислый газ, который и образует пузырьки.

Поэтому кислоту для удаления накипи стоит использовать отдельно. Уксус тоже может помочь, однако в термосе его запах часто впитывается в крышку и силиконовое уплотнение. Лимонная кислота после тщательного ополаскивания почти не пахнет.

Сколько лимонной кислоты нужно и как долго ждать

Некоторые производители термосов из нержавеющей стали рекомендуют удалять минеральные отложения раствором лимонной кислоты в тёплой воде. На обычный литровый термос берут примерно одну-две чайные ложки кислоты, заливают тёплой водой и оставляют на несколько часов. Точную дозу стоит сверить с инструкцией к конкретной ёмкости.

После этого термос чистят мягкой щеткой или губкой, выливают раствор и несколько раз промывают чистой водой. Кипяток не стоит наливать по умолчанию, особенно если в термосе есть пластиковые детали, силиконовые уплотнители или специальное внутреннее покрытие. После очистки емкость оставляют открытой, пока она полностью не высохнет.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Кофейный налет, металлическая мочалка и хлор

Лимонная кислота помогает в основном с минеральными отложениями. Коричневый налет от кофе или чая имеет другой состав и может потребовать другого подхода. От стойких пятен и запахов применяют специальные таблетки для чистки, а соду лучше оставить для запахов и обычной грязи.

Крышку стоит разобрать, если это разрешено производителем, так как в резьбе и силиконовых деталях чаще всего остаются остатки напитков и запах. Уплотнитель моют отдельно тёплой водой со средством для мытья посуды, а пазы чистят маленькой мягкой щёточкой.

Скрести налет ножом или металлической мочалкой не стоит. Твёрдые и абразивные инструменты царапают нержавеющую поверхность и сокращают срок службы термоса. Лучше подходят мягкая щётка для бутылок, губка или микрофибра.

Осторожно следует обращаться и с хлорсодержащими отбеливателями. Некоторые производители не рекомендуют использовать их для термосов из нержавеющей стали из-за риска коррозии или повреждения отдельных деталей.

Смотрите видео о том, как почистить термос:

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