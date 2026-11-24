Вы узнаете:
- Что означает фразеологизм "ни круга ни двора"
- Что в древности называли "колом"
- Откуда происходит это известное выражение
В украинском языке есть немало фразеологизмов, которые возникли много веков назад и сохранились до наших дней. Одним из таких является выражение "ни кола ни двора", которым характеризуют человека, не имеющего собственного жилья, имущества и хозяйства. Главред расскажет подробнее.
Однако не все знают, что именно означает слово "кил" в этом выражении. Об одной из версий происхождения фразеологизма рассказали на странице KBKUA в TikTok.
Что означает слово "кол" в выражении "ни кола ни двора"
На первый взгляд может показаться, что речь идет об обычном деревянном колышке, который использовали для возведения забора. Однако существует и другое объяснение происхождения этого фразеологизма, связанное с земледелием.
По одной из версий, в древности "колом" называли участок пахотной земли шириной в две сажи. Сажень - это древняя единица измерения длины, которой пользовались до введения метрической системы.
Земельные участки разграничивали с помощью кольев. Для крестьян собственная земля имела чрезвычайно важное значение, ведь именно она была одним из главных источников средств к существованию.
В то же время существует и другая версия происхождения выражения, согласно которой кол символизировал ограду и наличие собственного хозяйства.
Видео о том, что означает выражение "ни кола, ни двора", можно посмотреть здесь.
Почему говорили "ни кола, ни двора"
В прошлом материальное положение крестьян в значительной степени зависело от наличия собственной земли и хозяйства. Земельный надел давал возможность выращивать сельскохозяйственные культуры, обеспечивать семью продуктами и зарабатывать на жизнь.
Согласно версии, связанной с земледелием, не иметь колеса означало не иметь собственной земли, а не иметь двора - остаться без жилья и хозяйства.
Таким образом, выражение "ни колеса, ни двора" стало символом крайней бедности, отсутствия имущества и средств к существованию.
Академический словарь украинского языка объясняет значение этого фразеологизма как полное отсутствие какого-либо имущества. Это выражение также встречается в произведениях Панаса Мирного и Андрея Малышко.
Сегодня этот фразеологизм продолжают использовать в повседневной речи, когда хотят подчеркнуть трудное материальное положение человека.
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