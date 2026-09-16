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Не в своей тарелке: как передать это популярное выражение на украинском языке

Марина Иваненко
16 сентября 2026, 20:47
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Как описать плохое настроение на украинском языке и не спутать его с неловкостью: четыре точных выражения для повседневной речи.
Когда уместно говорить
Когда уместно говорить "ни то, ни сё" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Чем заменить популярное выражение на украинском языке
  • Как описать растерянность и плохое настроение
  • Какие фразеологизмы подойдут для разных ситуаций

Популярное выражение, описывающее чувство неловкости, растерянности или плохого настроения, имеет несколько точных украинских эквивалентов. Точный вариант зависит от ситуации, ведь одни фразеологизмы передают смятение, другие - подавленное настроение или чувство дискомфорта. Главред расскажет подробнее.

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В повседневной речи важно учитывать не только буквальное значение выражения, но и то, какое эмоциональное состояние оно описывает. Согласно лингвистическим материалам издания OBOZ.UA, вместо буквального перевода лучше использовать исконные украинские фразеологизмы.

"Чувствовать себя ни в тех, ни в других"

Это выражение уместно тогда, когда человек оказался в непривычной ситуации, растерялся или не знает, как себя вести. Оно также передает чувство неловкости, когда сложно быстро подобрать правильные слова или принять решение.

Например: "На новой работе первые несколько дней он чувствовал себя ни в тех, ни в других". В этом случае фразеологизм подчеркивает неловкость из-за нового окружения и непривычных обстоятельств.

"Быть не в настроении"

Это выражение имеет несколько иной оттенок. Его используют, когда человек находится в плохом или подавленном настроении, не хочет общаться или не настроен на шутки.

Например: "Сегодня она не в настроении, лучше её не беспокоить". Здесь речь не идёт о растерянности - фраза как раз описывает эмоциональное состояние и отсутствие хорошего настроения.

"Сидеть, как в сливах"

Это образное народное выражение, которое можно использовать, когда человек оказался в неловком или беспомощном положении. Оно передает растерянность и неуверенность, особенно когда человек не знает, что делать дальше.

Фразеологизм имеет более яркую эмоциональную окраску, поэтому больше всего подходит к ситуациям, где нужно подчеркнуть именно беспомощность или неловкость человека.

"Быть не в своей тарелке"

Это выражение означает чувствовать себя неловко, неуверенно или дискомфортно в определенной ситуации. Так можно сказать о человеке, который оказался среди незнакомых людей, в новом коллективе или в непривычных для себя обстоятельствах.

Например: "Среди незнакомых людей он чувствовал себя не в своей тарелке". В таком контексте фразеологизм хорошо передает внутренний дискомфорт и ощущение чужой среды.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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