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Почему российские дроны начали долетать до запада Украины: в ГПСУ назвали причину

Юрий Берендий
16 сентября 2026, 17:46
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Российские дроны долетают до западных областей из-за ретрансляторов в Беларуси. Для них снова усиливают сигнал, что позволяет им проникать вглубь Украины.

Почему российские дроны начали долетать до запада Украины: в ГПСУ назвали причину
Беларусь вновь включила ретрансляторы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Беларусь снова включает ретрансляторы для дронов РФ
  • Это позволяет БПЛА проникать вглубь западных областей

Российские дроны долетают до западных областей Украины благодаря ретрансляторам в Беларуси, которые усиливают сигнал для вражеских БПЛА. Именно благодаря им была осуществлена атака в направлении пункта пропуска "Ягодин". Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

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По его словам, белорусская территория используется для обеспечения работы российских беспилотников, которые после вылета со стороны РФ могут удерживаться вблизи белорусной границы. Это позволяет им продолжать полет на значительно большее расстояние.

"На данный момент Беларусь оказывает активную помощь России в обстрелах территории Украины. В том числе и с помощью ретрансляторов, которые включаются на территории Беларуси и усиливают сигнал для российских "Шахедов" и "Гербер", - отметил Демченко.

Представитель ГПСУ уточнил, что речь идет не только о северных районах страны. По его словам, благодаря такому механизму российские БПЛА могут проникать дальше на территорию Украины, в частности в Ровенскую, Волынскую и Львовскую области.

Отдельно Демченко связал с этой схемой удар в направлении "Ягодина". Он отметил, что беспилотники могут использовать сигнал с белорусских ретрансляторов для проникновения глубже в украинское воздушное пространство.

"И атака, к примеру, в направлении пункта пропуска "Ягодин" также осуществлялась при поддержке Беларуси", - отметил Демченко.

Ранее Киев уже предупреждал Минск о последствиях использования ретрансляторов для поддержки российских атак. После соответствующих заявлений украинской стороны белорусские власти, по словам Демченко, приостанавливали их работу.

"Сейчас они снова их включили", - сказал представитель ГПСУ.

В то же время непосредственных признаков подготовки наступления с территории Беларуси пограничники пока не фиксируют. Демченко заявил, что вблизи украинской границы нет ударной группировки, готовой к вторжению.

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"Шахед" / Инфографика: Главред

РФ меняет цели для ударов по Украине - комментарий эксперта

Россия расширяет перечень целей для ударов по Украине: после логистических объектов и складов под прицелом оказались административные здания, а следующим этапом могут стать исторические и архитектурные памятники. Об этом сообщил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак в эфире "Суперпредложения".

По словам эксперта, характер российских атак может меняться и в дальнейшем. Среди потенциальных целей он называет объекты, имеющие историческое или культурное значение.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это всего лишь первый шаг", - пояснил Ступак.

Отдельно он упомянул предыдущие удары по объектам украинских силовых структур. По его мнению, Москва может продолжать оказывать давление таким образом, пока не будет найдено решение, способное изменить ситуацию.

"В здание Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого потребуется время как минимум до ноября", - отметил эксперт.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, временно исполняющий обязанности главы Волынской ОГА Роман Романюк подтвердил вражескую атаку на Волынскую область. В сообщении говорилось о массированной атаке беспилотников и попадании по железной дороге в Луцке. По данным "Укрзализныци", благодаря своевременному обнаружению и эвакуации пострадавших не зафиксировано, пожар ликвидирован спасателями.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в ночь на 15 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов. Мэр Виталий Кличко сообщил о попаданиях в АЗС и склады в Дарницком и Оболонском районах. По данным КМВА, сначала сообщалось об одном пострадавшем, а впоследствии число пострадавших возросло до семи.

"Укрзализныця" сообщила об ударе по пассажирскому поезду "Киев - Николаев" и оперативной эвакуации пассажиров и поездной бригады. В компании отметили, что удар по поезду "Киев - Николаев" сопровождался организованной эвакуацией и автобусными трансферами для пассажиров. Жертв и пострадавших не зафиксировано, пассажиров доставили на автобусах.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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