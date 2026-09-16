Как заморозить тыкву на зиму: эксперты назвали популярную ошибку

Вы узнаете:
- В каком виде можно замораживать тыкву
- Стоит ли запекать тыкву перед замораживанием
- Что важно учесть перед замораживанием тыквы
Сезон тыквы в разгаре, и именно сейчас многие делают заготовки из этого осеннего овоща на зиму. Однако даже у опытных хозяек часто после размораживания тыква превращается в "кашу" без вкуса.
Главред узнал, что эксперты Wprost объяснили, как правильно замораживать тыкву, чтобы она не потеряла вкус и форму после хранения в морозильной камере.
"Спелые тыквы могут храниться несколько месяцев в правильных условиях, но некоторые сорта этого овоща довольно быстро портятся. В таких случаях замораживание тыкв - хороший вариант. Более того, правильное хранение тыкв при минусовой температуре не оказывает негативного влияния на их вкус или текстуру. Это также защищает их от бактерий", - отметили эксперты.
В каком виде можно замораживать тыкву
Существует три способа заготовки тыквы на зиму. Первый - это нарезка кубиками. Тыкву очищают от кожуры и семян, а мякоть нарезают на кусочки среднего размера. Затем мякоть упаковывают в специальные пакеты для замораживания.
Второй способ подходит для дальнейшего использования тыквы в супе или блинах. Овощ предварительно натирают на терке или измельчают блендером, после чего плотно закрывают в пластиковых контейнерах.
Третий вариант предполагает термическую обработку. Тыкву режут полосками, выкладывают на пергаментную бумагу и отправляют в разогретую духовку на 30 минут. После этого мякоть легко отделяется от кожуры. Запечённый овощ взбивают до кремообразной консистенции и замораживают в пакетах.
Главная ошибка при хранении тыквы
Особого внимания, по словам специалистов, требует выбор тары. Замороженные продукты нельзя хранить в стеклянных контейнерах, так как вода при минусовых температурах расширяется, и банка может треснуть.
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Об источнике: Wprost
Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.
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