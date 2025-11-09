Как быстро почистить тыкву: шеф-повар поделился проверенными способами

Простые лайфхаки сэкономят немало времени.

Как почистить тыкву от твердой кожуры / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как размягчить твердую кожуру тыквы

Как лучше подготовить тыкву перед очисткой

Сезон тыквы в разгаре и есть немало вкусных блюд, которые можно сделать с ней. Однако во время готовки часто возникает проблема - кожура тыквы довольно тяжело срезается.

Главред узнал, как ее решить. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале проверил три способа быстрой очистки тыквы и поделился результатами.

Способ №1

Первый способ размягчить кожуру тыквы - это отправить ее в разогретую духовку на 15 минут. После подпекания структура тыквы не изменится, но чистить ее будет значительно легче.

Способ №2

Если духовки нет, то выручить может микроволновка. Подогреваем в ней кусок тыквы в течение 10 минут. Тыква размякнет не так, как в духовке, но чистить ее будет все равно легче.

Способ №3

Когда же возможности воспользоваться бытовой техникой нет, а тыкву почистить надо, поможет обычная вода. Замачиваем овощ в горячей воде в течение двух часов и результат будет, как после духовки.

О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

