Как быстро почистить тыкву: шеф-повар поделился проверенными способами

Вы узнаете:
- Как размягчить твердую кожуру тыквы
- Как лучше подготовить тыкву перед очисткой
Сезон тыквы в разгаре и есть немало вкусных блюд, которые можно сделать с ней. Однако во время готовки часто возникает проблема - кожура тыквы довольно тяжело срезается.
Главред узнал, как ее решить. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале проверил три способа быстрой очистки тыквы и поделился результатами.
Способ №1
Первый способ размягчить кожуру тыквы - это отправить ее в разогретую духовку на 15 минут. После подпекания структура тыквы не изменится, но чистить ее будет значительно легче.
Способ №2
Если духовки нет, то выручить может микроволновка. Подогреваем в ней кусок тыквы в течение 10 минут. Тыква размякнет не так, как в духовке, но чистить ее будет все равно легче.
Способ №3
Когда же возможности воспользоваться бытовой техникой нет, а тыкву почистить надо, поможет обычная вода. Замачиваем овощ в горячей воде в течение двух часов и результат будет, как после духовки.
Смотрите видео о быстрых способах очистки тыквы:
Читайте также:
- Секрет сантехников раскрыт: слив канализации прочистится за считанные секунды
- О грязи и запахе можно забыть: гениальный способ быстрой очистки микроволновки
- Какая посуда категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред