Про грязь и запах можно забыть: гениальный способ быстрой очистки микроволновки

Очистить микроволновку можно буквально за несколько минут, используя простое и безопасное домашнее средство.

Микроволновая печь быстро загрязняется от брызг и остатков пищи, поэтому регулярная чистка помогает не только сохранить её внешний вид, но и избежать неприятных запахов.

Очистить её можно буквально за несколько минут, используя простое и безопасное домашнее средство, пишет Express.

Для этого понадобится миска с водой и обычный лимон. Цитрусовый сок обладает натуральными очищающими и дезинфицирующими свойствами, поэтому прекрасно справляется с жиром и грязью.

Порядок действий:

Нужно разрезать лимон пополам, выжать сок одной части в миску, затем положить туда саму выжатую половинку.

Поставьте миску в микроволновку и включите её на 3–5 минут — за это время вода закипит, а пар с лимоном размягчит загрязнения на стенках камеры.

После завершения цикла оставьте дверцу закрытой ещё на несколько минут, чтобы пар подействовал сильнее.

Затем аккуратно выньте миску и просто протрите внутренние поверхности мягкой губкой или салфеткой.

При желании можно добавить в воду каплю средства для мытья посуды, чтобы усилить эффект.

Поворотный механизм также рекомендуется снять и промыть тёплой мыльной водой. После завершения процедуры вытрите камеру насухо — микроволновка снова будет блестеть и выглядеть как новая.

Секретная часть микроволновки: о чем надо помнить

Речь идёт о вентиляционных фильтрах, расположенных под микроволновками, установленными над плитой. Во время приготовления пищи именно через них проходят горячие пары и частицы жира, из-за чего со временем на поверхности образуется плотный, липкий налёт. Если осторожно снять эти решётки, например, поддев их тонким ножом или отверткой, можно заметить, насколько они загрязнены. Чтобы очистить их, достаточно поместить фильтры в раковину, нанести средство для удаления жира и тщательно пройтись щёткой. Уже через несколько минут они снова станут чистыми и блестящими, как новые.

Автор видео на YuoTube-канале "Світ порад" показала легкий способ, как быстро отмыть микроволновку.

Для этого она использовала обычные средства на кухне, которые есть у каждой хозяйки.

