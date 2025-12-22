Большинство водителей совершают ошибку: какие вещи опасно оставлять в машине зимой

Низкие температуры могут повредить или полностью испортить предметы, не предназначенные для хранения в условиях холода.

Что нельзя оставлять в машине зимой/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что нельзя оставлять в машине зимой

Почему нельзя оставлять воду в машине

С наступлением морозов водителям советуют внимательнее относиться к тому, что они оставляют в салоне или багажнике автомобиля. Автомобильный эксперт Рене Мартин отмечает: низкие температуры способны повредить или испортить вещи, которые не предназначены для хранения в холоде. Об этом пишет Real Simple.

Главред расскажет, что категорически не стоит хранить в машине зимой.

Электроника

Прежде всего не рекомендуем оставлять в машине электронику. Даже короткое пребывание ноутбука или планшета в холоде может привести к повреждению, ведь внутри может образоваться конденсат, который может повредить внутренние компоненты. Кроме того, ЖК-экраны работают медленнее и могут выходить из строя, а литий-ионные аккумуляторы теряют способность заряжаться. Попытка подключить их к сети в условиях сильного холода может окончательно испортить батарею.

Напитки

Не менее опасно оставлять в машине напитки. Газированные напитки, пиво или обычная вода замерзают, расширяются и могут разорвать бутылку. В результате водитель рискует получить липкий беспорядок в салоне или багажнике.

Еда

Также не рекомендуем оставлять еду, в частности консервы. Во время замерзания, жидкость внутри банки расширяется, что может привести к повреждению и порче продуктов.

Лекарства

Лекарства требуют стабильной комнатной температуры. Хранение их в холодной среде может снизить эффективность препаратов или полностью разрушить их структуру. Это касается как жидких, так и твердых форм.

Косметические средства

Косметика также не выдерживает циклов замерзания и размораживания. Кремы, лосьоны или декоративная косметика могут расслаиваться и терять свои свойства. Аэрозольные средства, например лак для волос или сухой шампунь, вообще представляют опасность - баллончики могут взорваться от сильного холода.

Пластик

Рекомендуем не оставлять в авто пластиковые изделия. Пластиковые оправы очков на морозе становятся хрупкими и могут ломаться.

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

