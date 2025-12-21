Об их функции знают единицы: зачем нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля

На самом деле эти элементы выполняют сразу несколько важных функций.

https://glavred.info/auto/ob-ih-funkcii-znayut-edinicy-zachem-nuzhny-chernye-tochki-na-lobovom-stekle-avtomobilya-10726052.html Ссылка скопирована

Для чего нужны черные точки на стекле в автомобиле / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для чего нужны черные точки на лобовом стекле

Какую функцию они выполняют

Многие водители даже не задумываются, зачем на лобовом стекле автомобиля есть маленькие черные точки, образующие своеобразный узор. На первый взгляд они кажутся лишь декоративным элементом, но на самом деле выполняют сразу несколько важных функций. Об этом пишет Express.

Главред разобрался, зачем нужны эти элементы на автомобиле.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

Для чего нужны черные точки на лобовом стекле

Эти точки являются частью так называемого "фрита" - черной полосы по краю стекла. Именно она помогает удерживать стекло на месте, защищает его от перегрева и продлевает срок службы клея, которым стекло крепится к кузову.

Во-первых, черная эмаль защищает специальный полиуретановый герметик от солнечных лучей. Без этой защиты клей быстро разрушался бы под действием ультрафиолета, и стекло могло бы потерять прочность крепления.

Во-вторых, точки помогают равномерно распределять температуру. Когда черная полоса нагревается быстрее прозрачного стекла, возникает оптическое искажение - прямые линии кажутся изогнутыми или "плывут" к центру. Именно постепенный переход от сплошной черной полосы к мелким точкам уменьшает этот эффект, рассеивая тепло более равномерно.

Кроме того, фрит создает шероховатую поверхность, благодаря которой клей лучше держится. Это важно для безопасности, ведь лобовое стекло должно выдерживать значительные нагрузки.

Не стоит забывать и об эстетике: "плавный" переход в виде точек делает дизайн более опрятным и приятным для глаза. В современных авто даже добавляют дополнительные "фриты" за зеркалом заднего вида, чтобы блокировать солнце в зоне между двумя солнцезащитными козырьками.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред