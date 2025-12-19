Может обойтись дорогим ремонтом: на какой колонке АЗС не стоит заправлять авто

Даже качественное топливо может быстро убить двигатель авто.

Какие колонки на АЗС лучше не выбирать

Чем опасны старые АЗС

Заправка автомобиля на АЗС - привычное дело. Большинство водителей в Украине даже не обращает внимания на то, на какой именно колонке они заправляются. Однако, оказывается, разница все же есть.

Главред решил разобраться, на какой колонке АЗС не стоит заправлять авто.

Какая разница между колонками на АЗС

Издание Твоя машина рассказывает, что неправильный выбор колонки на АЗС может привести к появлению неисправностей в автомобиле.

В частности, механик Олег Воскобойников заявил, что первые колонки на АЗС - это не лучший выбор.

"Первые колонки используются больше других. Из-за интенсивной эксплуатации они разрушаются быстрее и забиваются мелким мусором, который попадает в топливо, а дальше в ваш бак", - подчеркнул он.

По его словам, маленькие частицы очень быстро могут засорить фильтр, или даже топливный насос автомобиля.

Можно ли заправляться на старых АЗС

Механик также добавил, что водителям нужно понимать, что резервуары на старых АЗС, вероятно, давно не чистили, а потому со временем там осело большое количество грязи и осадка.

"Даже качественное топливо с такой заправки может быстро убить двигатель и топливную систему. Наибольшая угроза в момент, когда бензовоз только что залил новую партию топлива - осадок из резервуара поднимается со дна", - добавляет он.

Эксперт рекомендует выбирать дальние колонки, которые имеют меньшую степень износа.

