Дерусификация столицы: в Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой

Депутат Киевсовета Анна Старостенко напомнила, что украинская столица уже более 10 лет переосмысливает собственное публичное пространство.

В Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой / коллаж: Главред, фото: Википедия, kyiv-city.com

В Киеве планируют демонтировать 251 памятный объект

Решение Киевсовета также затрагивает ряд отдельных элементов

Киевский городской совет принял решение об устранении из публичного пространства более десятка объектов, связанных с российской и советской символикой. Об этом сообщает Киевсовет на своем сайте.

Устранение будет касаться 15 объектов и отдельных элементов, среди которых - памятник писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске.

Депутат Киевсовета Анна Старостенко напомнила, что украинская столица уже более 10 лет переосмысливает собственное публичное пространство. Согласно решению Киевсовета от 13 июля 2023 года, в перечень объектов, подлежащих устранению, был внесен 251 памятный объект. Сейчас демонтировали уже более 170 таких объектов.

Кроме памятника Булгакова, из публичного пространства будут убраны памятники композитору Михаилу Глинке (в Музыкальном переулке), поэтессе Анне Ахматовой (в Мариинском парке) и советскому деятелю Дмитрию Мануильскому (на углу Институтской и Липской улиц).

Решение Киевсовета также затрагивает ряд отдельных элементов. В частности, с памятного знака "Нулевой километр" на Майдане Независимости после капитального ремонта будут изъяты названия российских городов.

Писатель Михаил Булгаков родился в 1891 году в Киеве, а с домом на Андреевском спуске связано одно из его самых известных произведений, роман Белая гвардия. При этом Булгаков поддерживал русский монархизм и был противником украинского национального движения.

Какие памятники уже демонтировали в Украине

Ранее, как сообщал Главред, в центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов. Во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

В феврале в Полтаве с постамента у входа в музей "Поле Полтавской битвы" был демонтирован памятник российскому царю и императору Петру I.

В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову и писателю Максиму Горькому.

В ночь на 31 декабря 2024 года в Одессе демонтирован памятник советскому артисту и поэту Владимиру Высоцкому на Французском бульваре у здания Одесской киностудии.

