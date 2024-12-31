Борьба с империализмом: в Одессе ночью снесли бронзовый памятник Высоцкому

Решение о демонтаже памятников, связанных с советским империализмом и страной-агрессором Россией, принял исполком горсовета в сентябре.

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Памятник Высоцкому (до и после сноса) / коллаж: Главред, фото: facebook.com/odesafilmstudio, t.me/DecolonizationUkraine

Вы узнаете:

Официальная позиция Одесской киностудии

Где сейчас находится снесенная скульптура

В ночь на 31 декабря в Одессе демонтирован памятник советскому артисту и поэту Владимиру Высоцкому на Французском бульваре у здания Одесской киностудии. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Решение о демонтаже этого и еще ряда памятников, связанных с советским империализмом и страной-агрессором Россией, принял исполком горсовета в сентябре.

видео дня

Утром 31 декабря Одесская киностудия опубликовала в Facebook официальную позицию. По ее данным, памятник Высоцкому убрали накануне в 22.00 и передали студии на хранение.

"Коллектив Одесской киностудии принял решение смонтировать памятник на территории киностудии, рядом с одним из павильонов. Сейчас идет процедура согласований и разрешений, а также поиск средств для проведения таких работ", – написала администрация.

Фото пустого постамента показал Telegram-канал "Деколонізація.Україна".

Какие советские памятники уже демонтировали в Украине

В центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов. Во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в столице планируют демонтировать еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с СССР и Россией.

В апреле 2022 года в Виннице демонтировали памятник российскому поэту и писателю Максиму Горькому. Постамент стоял в центральном парке несколько десятилетий. Вместо Горького, вероятно, появится памятник Николаю Леонтовичу.

В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову и писателю Максиму Горькому.

В Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", который находится на границе Украины, России и Беларуси.

Историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович поддержал идею того, что Украине необходимо избавиться от памятников и других объектов, связанных с Россией.

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Памятник Владимиру Высоцкому Бронзовый памятник Владимиру Высоцкому работы скульптора Александра Князика установили в Одессе в сентябре 2012 года. Инициатива создания памятника принадлежала бывшему нардепу от запрещенной в Украине Партии регионов Игорю Маркову, который скрывается в РФ от обвинений в госизмене.

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