Виталий Кличко

3 апреля 2018, 12:00

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации. Бывший боксер, неоднократный чемпион мира в супертяжелом весе.

Виталий Кличко

Дата и место рождения. 19 июля 1971 года. Поселок Беловодское, Московский район, Киргизская ССР.

Образование. Высшее. 1995 год. Переяслав-Хмельницкий педагогический институт имени Михаила Драгоманова. Специальность - преподаватель физического воспитания. Имеет ученую степень кандидата наук в области физического воспитания и спорта.
2011 год. Магистратура Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Управление общественным развитием".

Начало биографии. Родился в семье офицера и служащей. Имеет младшего брата Владимира, который впоследствии пошел по его стопам и стал боксером-чемпионом в супертяжелом весе. В силу профессии отца семья часто переезжала жил по различным гарнизонам СССР. Но в 1984 году Кличко окончательно перебрались жить в Украину.

Спортивная карьера. Кличко - шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, трехкратный чемпион Украины по боксу, серебряный призер чемпионата мира среди любителей, многократный чемпион Европы среди боксеров-профессионалов, интерконтинентальный чемпион по версиям WBO и WBA, чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версиям WBO и WBC.

В любительском боксе - 210 боев (185 побед, из них 80 - нокаутом). В профессиональном боксе с 1996 года до 2005 года - 37 поединков (35 побед, 2 поражения). Попал в "Книгу рекордов Гиннеса" в качестве первого чемпиона мира в супертяжелой весовой категории, выигравшего 26 боев нокаутом за наименьшее время.

В декабре 2005-го после череды травм Кличко объявил об уходе из бокса. В 2007-м вновь решил объявил возобновить карьеру. Выиграл бой за звание чемпиона мира по версии WBC с Сэмюэлом Питером, защитил титул в поединках против Хуана Карлоса Гомеса, Криса Арреолы, Кевина Джонсона, Альберта "Дракона" Сосновски, Шеннона Бриггса, Одланьером Солисом, Томашем Адамеком, Дереком Чисором, Мануэлем Чарром.
Всемирный боксерский совет впоследствии признал Виталия Кличко лучшим панчером (боксером-"нокаутером" в истории супертяжелого веса.

Политическая карьера. В 2005 году Виталий Кличко стал внештатным советником тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко. В октябре 2006-го получил должность штатного советника.

На парламентских выборах 2006 года Кличко одновременно баллотировался в Верховную Раду (от блока "ПОРА-ПРП"), в депутаты Киевсовета и на пост киевского градоначальника. Однако тогда ему удалось стать только столичным законодателем.

Сразу после объявления Верховной Радой в 2008-м досрочных выборов мэра Киева Кличко вновь объявил о своих планах баллотироваться на пост мэра. Однако он уступил действующему градоначальнику Леониду Черновецкому. При этом Кличко удалось получить свою фракцию в Киевсовете.

В апреле 2010-го года он возглавил партию УДАР ("Украинский демократический альянс за реформы"). В 2012-м году она по результатам голосования на выборах в Верховную Раду заняла третье место после "Партии регионов" и "Батькивщины," получил 13,96% голосов избирателей и 42 мандата. Сам Кличко начал работать в Комитете ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

В ноябре 2013-го присоединился к массовым акциям протеста Евромайдана в Киеве, которые затем переросли в Революцию Достоинства.

На внеочередных выборах мэра Киева 25 мая 2014 года Кличко одержал победу, получив голоса 56,7% избирателей, а его партия "УДАР" получила большинство в Киевсовете.

На очередных местных выборах осенью 2015-го вновь был избран столичным градоначальником.

После объединения партий "УДАР" и "Блок Петра Порошенко" Виталий Кличко стал главой новообразованной партии "БПП "Солидарность"".

Личная жизнь. Виталий Кличко состоит в браке с Натальей Егоровой. У супругов трое детей - Егор-Дэниел (2000 г.р.) и Максим (2005 г.р.), Елизавета-Виктория (2002 г.р.).

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