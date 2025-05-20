Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар на пороге резкого скачка: каким будет курс до 23 мая

Руслана Заклинская
20 мая 2025, 23:07
61
В ближайшие дни ожидается заметное изменение курса наличного доллара.
Доллар на пороге резкого скачка: каким будет курс до 23 мая
Доллар готовится к скачку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Козырева:

  • До 23 мая курс наличного доллара в украинских банках будет колебаться в пределах 41,05-41,9 грн
  • В обменниках доллар может подорожать в покупке и продаже - около 41,2-41,85 грн
  • Спред между курсами покупки и продажи в банках и обменниках будет 15-25 копеек

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. До конца текущей рабочей недели, то есть до 23 мая, курс американской валюты будет колебаться в пределах от 41,05 до 41,9 гривни за доллар. Таким прогнозом поделился финансовый эксперт Алексей Козырев.

На наличном рынке, по прогнозу Козырева, доллар может несколько подорожать как в покупке, так и в продаже. По его оценкам, курс в обменниках будет колебаться в пределах от 41,2 до 41,85 грн.

видео дня

"Большинство обменников и банков будут работать со спредом (разница между курсами продажи и покупки. - Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек", - отметил эксперт.

Текущая ситуация на валютном рынке формируется под влиянием нескольких ключевых факторов. Во-первых, речь идет о периоде активных расчетов предприятий с государственным бюджетом по налогам и сборам.

"Нехватка гривневых ресурсов у экспортеров приведет к росту предложения ими валютной выручки на межбанке, а у импортеров - к снижению возможностей по покупке валюты на торгах. В результате дефицит гривни подстрахует курс нацвалюты", - пояснил Козырев.

Вторым фактором станет выходной день в США 26 мая - День поминовения. В этот день американские банки не будут работать, поэтому украинские финансовые учреждения вынуждены будут заключать сделки с отсроченной оплатой, что не является удобным ни для клиентов, ни для банков.

"Поэтому все будут пытаться закрыть максимальное количество своих сделок по доллару в четверг-пятницу, или сразу перенести их уже на следующий вторник, 27 мая. В результате статистика торгов в эти два дня будет больше обычной, а пятничный эффект снижения активности клиентов перед выходными в этот раз в полной мере не сработает", - спрогнозировал эксперт.

Еще один фактор - информация о вероятном дефиците финансирования армии в размере 200 миллиардов гривен. Как прогнозирует Козырев, правительство покроет недостаток за счет размещения дополнительных выпусков облигаций внутреннего государственного займа, что также повлияет на рынок.

Последний фактор - новые санкции против России. Их введение может вызвать значительные колебания курса евро-доллар на международных рынках. В такой ситуации Национальному банку Украины придется проводить интервенции по продаже доллара на торгах, чтобы стабилизировать курс гривни.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара - последние новости

Как сообщал Главред, официальный курс доллара на 21 мая установлен на уровне 41,49 грн (минус 9 коп.), а евро - 46,65 грн (минус 21 коп.), согласно данным НБУ. На межбанке доллар торгуется по 41,45-41,50 грн, а евро - 46,56-46,60 грн.

Также Национальный банк Украины сейчас удерживает курс доллара на уровне около 41,5 гривни. По оценкам инвесткомпании ICU, существенной девальвации не ожидается по крайней мере до конца года.

Кроме этого, эксперт Олег Пендзин советует инвестировать в гривневые ОВГЗ и краткосрочные депозиты, ведь их доходность может превысить выгоду от роста доллара до 43-45 грн. Зато аналитик Андрей Шевчишин советует держать свободные средства в долларах из-за выгодного курса, а евро покупать только для расчетов, потому что его цена может еще упасть.

Читайте также:

Кто такой Алексей Козырев?

Алексей Козырев - аналитик с более 23-летним опытом работы в банковской системе, из которых 21 год провел на руководящих должностях. Специализируется на валютных вопросах, ценных бумагах, инвестиционных проектах, кредитовании и международных рынках. Участвовал в рабочих группах Национального банка Украины и программах USAID. Автор более 5 тысяч статей и комментариев в области банковского дела и финансов, а также многочисленных телевизионных интервью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ курс валют курс гривны обмен валют курс доллара
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сразу с двух сторон: россияне рвутся к важному городу в Донецкой области

Сразу с двух сторон: россияне рвутся к важному городу в Донецкой области

23:02Фронт
"РФ хочет то, на что не имеет права": у Трампа сделали заявление о войне в Украине

"РФ хочет то, на что не имеет права": у Трампа сделали заявление о войне в Украине

22:06Война
Украину накрывает резкое потепление: где задержится дождливая погода

Украину накрывает резкое потепление: где задержится дождливая погода

20:43Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тиграм - тревога, Козлам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тиграм - тревога, Козлам - сплетни

Последние новости

23:56

"Кавалерия" по-новому: в ВСУ появилась необычная штурмовая рота

23:42

Гороскоп на завтра 22 мая: Тельцам - гнев, Водолеям - радостная встреча

23:07

Доллар на пороге резкого скачка: каким будет курс до 23 мая

23:05

Что скрывает пакет на знаке: юрист объяснил, имеют ли право штрафовать

23:02

Сразу с двух сторон: россияне рвутся к важному городу в Донецкой области

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
22:36

Дочь Елены Мозговой после каминг-аута засветила обручальное кольцо

22:19

Торговый безвиз с Украиной заканчивается: Дональд Туск назвал дату

22:09

"Я уже дважды через это проходила": жена Преснякова заговорила о пополнении

22:06

"РФ хочет то, на что не имеет права": у Трампа сделали заявление о войне в Украине

Реклама
22:04

Повезет на все 100: 5 знаков зодиака, которым улыбнется удача в ближайшее время

21:42

От зернышка до саженца: когда и как пикировать томаты

21:27

Куда на самом деле засыпать порошок: мастер объяснил значение I, II и "цветка"Видео

21:02

"Мое сердце принадлежит "Ахиллесу": Эктор Хименес-Браво рассказал о своей роли в ВСУ

20:43

Украину накрывает резкое потепление: где задержится дождливая погода

20:41

Обязательно ли целовать покойника на похоронах: священник удивил ответомВидео

20:38

Языковая карта Украины: как говорят в разных уголках страны

20:32

Некоторым украинцам обещают выплатить по 7 тысяч гривен: кто в списке

20:31

Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с Россией: подробности

20:25

Как появилось название "джинсы" и при чем здесь золотоискателиВидео

19:38

Угроза из Петербурга: Медведев сделал заявление о мирных переговорах РФ и Украины

Реклама
19:34

По России готовят удар "там, где действительно болит": в ЕС разрыли замысел

19:30

Военная помощь Украине: в США вышли с неожиданным заявлением

19:10

Что случилось после разговора Трампа и Путина?мнение

18:52

Водители не догадываются: можно ли садиться за руль после безалкогольного пиваВидео

18:49

Подорожания не избежать: в чем причина скачка цен на популярный вид мяса

18:47

Почему Украина еще не уничтожила Крымский мост: названа единственная причина

18:38

Где спрятался кот: только гений найдет его за 5 секунд

18:37

70% украинцев не верят Порошенко: общество требует наказания, - Гладких

18:35

В Украине приняли решение по пенсиям на 10 млрд грн - кого коснутся изменения

17:57

Свата Трампа назначили послом США во Франции несмотря на судимости за тяжкие преступления

17:53

"Всегда бесило": Зеленская сделала неожиданное признание о своей маме

17:47

"С ним покончено": СМИ выяснили, куда исчез Илон Маск

17:28

Рождены под счастливой звездой - какие 3 знака зодиака всегда получают желаемое

17:05

С какой стороны должна спать жена: священник удивил ответомВидео

17:02

"Трансформеры" возвращаются: как изменились герои культовой франшизы за 18 лет

16:51

"Мне запретили петь": у солиста группы Ziferblat обнаружили болезнь перед Евровидением

16:44

Гривна "отвоевывает" позиции у доллара: сколько будет стоить валюта 21 мая

16:34

Лидеры ЕС шокированы: СМИ выяснили, что сказал Трамп после разговора с Путиным

16:33

Скончалась звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

16:12

Выбрасывать не стоит: что можно сделать из старых консервных банокВидео

Реклама
15:55

Одно действие перед стиркой - и затхлый запах от полотенец исчезнет: что стоит добавить

15:33

Большинству не по карману: в Украине резко подскочили цены на жилье

15:28

Загадка для украинцев: что на самом деле означает слово "суббота"Видео

15:27

Бельгия отправит войска в Украину в составе "коалиции решительных", но есть условие

15:01

Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев: кому обещают за это $1000

14:59

Серьезный удар по РФ: ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота и не только

14:37

Счета за топливо уменьшатся: как правильно пользоваться кондиционером в авто

14:26

Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

14:11

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

13:53

Видели все, знают единицы: что за странные круглые наросты вырастают на деревьяхВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Переговоры с Россией
Трамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявление
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять