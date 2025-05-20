Доллар на пороге резкого скачка: каким будет курс до 23 мая

В ближайшие дни ожидается заметное изменение курса наличного доллара.

https://glavred.info/economics/dollar-na-poroge-rezkogo-skachka-kakim-budet-kurs-do-23-maya-10666418.html Ссылка скопирована

Доллар готовится к скачку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Козырева:

До 23 мая курс наличного доллара в украинских банках будет колебаться в пределах 41,05-41,9 грн

В обменниках доллар может подорожать в покупке и продаже - около 41,2-41,85 грн

Спред между курсами покупки и продажи в банках и обменниках будет 15-25 копеек

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. До конца текущей рабочей недели, то есть до 23 мая, курс американской валюты будет колебаться в пределах от 41,05 до 41,9 гривни за доллар. Таким прогнозом поделился финансовый эксперт Алексей Козырев.

На наличном рынке, по прогнозу Козырева, доллар может несколько подорожать как в покупке, так и в продаже. По его оценкам, курс в обменниках будет колебаться в пределах от 41,2 до 41,85 грн.

видео дня

"Большинство обменников и банков будут работать со спредом (разница между курсами продажи и покупки. - Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек", - отметил эксперт.

Текущая ситуация на валютном рынке формируется под влиянием нескольких ключевых факторов. Во-первых, речь идет о периоде активных расчетов предприятий с государственным бюджетом по налогам и сборам.

"Нехватка гривневых ресурсов у экспортеров приведет к росту предложения ими валютной выручки на межбанке, а у импортеров - к снижению возможностей по покупке валюты на торгах. В результате дефицит гривни подстрахует курс нацвалюты", - пояснил Козырев.

Вторым фактором станет выходной день в США 26 мая - День поминовения. В этот день американские банки не будут работать, поэтому украинские финансовые учреждения вынуждены будут заключать сделки с отсроченной оплатой, что не является удобным ни для клиентов, ни для банков.

"Поэтому все будут пытаться закрыть максимальное количество своих сделок по доллару в четверг-пятницу, или сразу перенести их уже на следующий вторник, 27 мая. В результате статистика торгов в эти два дня будет больше обычной, а пятничный эффект снижения активности клиентов перед выходными в этот раз в полной мере не сработает", - спрогнозировал эксперт.

Еще один фактор - информация о вероятном дефиците финансирования армии в размере 200 миллиардов гривен. Как прогнозирует Козырев, правительство покроет недостаток за счет размещения дополнительных выпусков облигаций внутреннего государственного займа, что также повлияет на рынок.

Последний фактор - новые санкции против России. Их введение может вызвать значительные колебания курса евро-доллар на международных рынках. В такой ситуации Национальному банку Украины придется проводить интервенции по продаже доллара на торгах, чтобы стабилизировать курс гривни.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара - последние новости

Как сообщал Главред, официальный курс доллара на 21 мая установлен на уровне 41,49 грн (минус 9 коп.), а евро - 46,65 грн (минус 21 коп.), согласно данным НБУ. На межбанке доллар торгуется по 41,45-41,50 грн, а евро - 46,56-46,60 грн.

Также Национальный банк Украины сейчас удерживает курс доллара на уровне около 41,5 гривни. По оценкам инвесткомпании ICU, существенной девальвации не ожидается по крайней мере до конца года.

Кроме этого, эксперт Олег Пендзин советует инвестировать в гривневые ОВГЗ и краткосрочные депозиты, ведь их доходность может превысить выгоду от роста доллара до 43-45 грн. Зато аналитик Андрей Шевчишин советует держать свободные средства в долларах из-за выгодного курса, а евро покупать только для расчетов, потому что его цена может еще упасть.

Читайте также:

Кто такой Алексей Козырев? Алексей Козырев - аналитик с более 23-летним опытом работы в банковской системе, из которых 21 год провел на руководящих должностях. Специализируется на валютных вопросах, ценных бумагах, инвестиционных проектах, кредитовании и международных рынках. Участвовал в рабочих группах Национального банка Украины и программах USAID. Автор более 5 тысяч статей и комментариев в области банковского дела и финансов, а также многочисленных телевизионных интервью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред