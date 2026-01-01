РФ приволокла 'доказательства', чтобы убедить США в 'атаке' на резиденцию Путина

Спецслужбы РФ сами расшифровали "доказательства" атаки на резиденцию Путина и передали их США.

Россия нашла "доказательства" атаки на Путина и передала их США / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Силы беспилотных систем ВС Украины, ФБК

Кратко:

РФ якобы передала США "доказательства" атаки дронов на резиденцию Путина

Глава ГРУ Костюков встретился с представителем США в Москве

Россия передала якобы данные навигации сбитого дрона

Россия продолжает продвигать нарратив о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина. Начальник Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков якобы передал представителям США "доказательства атаки". Об этом заявило Минобороны России.

Костюков провел встречу с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве. Во время встречи американской стороне передали расшифрованные данные маршрутизации дрона и навигационный контроллер беспилотника, который якобы сбили возле резиденции.

В Минобороны РФ утверждают, что расшифровку памяти навигационных контроллеров осуществляли именно российские спецслужбы. Костюков заявил, что переданные материалы должны "снять все вопросы и способствовать установлению истины".

Какова цель выдумки об атаке на резиденцию Путина - объяснение эксперта

В интервью Главреду эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко пояснил, что история с якобы атакой на резиденцию Путина - это часть российской игры, направленной не на мир, а на снятие санкций и срыв переговоров. По его словам, Кремль с самого начала не планировал договариваться с Украиной, а лишь имитировал диалог, пытаясь ослабить экономическое давление.

Россия использовала ситуацию, чтобы оправдать выход из переговоров, обвинить Украину в эскалации и одновременно получить выгоды, в частности через Беларусь, которой начали снимать санкции. Это дало РФ дополнительные финансовые ресурсы и возможность обойти ограничения.

"В результате, обвинив нас в этом инциденте - провокационном и, скорее всего, фейковом, - россияне, во-первых, получили возможность выйти из переговорной рамки и не прислушиваться к рекомендациям Трампа "принимать эти 20 пунктов и двигаться по ним". С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что параллельно россияне пытались развязать себе руки для дальнейшей эскалации против Украины", - отметил Жовтенко.

"Атака" на резиденцию Путина - что известно о фейке РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские беспилотники якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, в направлении объекта летел 91 дрон.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления неправдивыми. Он подчеркнул, что Россия использует подобные вбросы для срыва мирных инициатив. По словам Зеленского, заявление Лаврова прозвучало сразу после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В тот же день Путин во время телефонного разговора пожаловался Трампу на якобы атаку на свою резиденцию.

Как сообщал Главред, директор ЦРУ Джон Рэтклифф доложил, что информация РФ о якобы атаке является ложной. В то же время в США подтвердили, что Украина могла наносить удар по военному объекту в Новгородской области, но не вблизи резиденции Путина.

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

