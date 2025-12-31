Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

Главное:
- Россия хочет расширить буферную зону в Украине
- Войска РФ готовятся продвигаться в Сумской и Харьковской областях
- Продвижением в приграничье РФ хочет отомстить Украине за якобы атаку на резиденцию Путина
Начальник Генерального штаба страны-агрессора России Валерий Герасимов заявил о приказе кремлевского диктатора Владимира Путина расширить в 2026 году буферную зону в Украине.
Как сообщает Reuters, оккупационная армия, согласно плану Путина, должна продвинуться в Харьковской и Сумской областях, вдоль линии границы РФ и Украины. Там враг хочет оттеснить украинские войска для дальнейшего продвижения.
Путин решил отомстить Украине
Россия еще с 2024 года сформировала группировку, которая действовала на северо-востоке Украины для создания буфера вдоль границы. Она пыталась оттеснить украинские войска.
Теперь командование РФ решило повторить попытку расширения буферной зоны из-за якобы атаки на резиденцию кремлевского диктатора, о чем "кричат" российские СМИ, при этом не предоставляя никаких доказательств.
"Киев отрицал это обвинение, заявив, что эта информация (об атаке на резиденцию - Главред) направлена на срыв мирных переговоров, поскольку война приближается к своему четвертому году. Реакции Украины на отчет Герасимова еще не было", - пишет издание.
В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина
Главред писал, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.
Российский министр также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".
Ситуация в Сумской и Харьковской областях - последние новости
Напомним, Главред писал, что военные РФ, которые прорвались через границу к селу Грабовское на Сумщине, не могут продвинуться вглубь области. Численность врага там сейчас составляет около 100 человек.
Ранее сообщалось, что оккупационные войска на Харьковском направлении продолжают попытки нарушить украинскую логистику, а также накапливать силы в тылу подразделений Сил обороны.
Накануне стало известно, что Силы обороны Украины зачистили большую часть Купянска, в то время как Минобороны РФ всеми силами пытается скрыть неудачи армии РФ в городе.
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
