Россияне придумали новый план для продвижения на фронте в Украине после якобы атаки на резиденцию Путина.

Командование РФ рассказало об указании диктатора / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное:

Россия хочет расширить буферную зону в Украине

Войска РФ готовятся продвигаться в Сумской и Харьковской областях

Продвижением в приграничье РФ хочет отомстить Украине за якобы атаку на резиденцию Путина

Начальник Генерального штаба страны-агрессора России Валерий Герасимов заявил о приказе кремлевского диктатора Владимира Путина расширить в 2026 году буферную зону в Украине.

Как сообщает Reuters, оккупационная армия, согласно плану Путина, должна продвинуться в Харьковской и Сумской областях, вдоль линии границы РФ и Украины. Там враг хочет оттеснить украинские войска для дальнейшего продвижения.

Путин решил отомстить Украине

Россия еще с 2024 года сформировала группировку, которая действовала на северо-востоке Украины для создания буфера вдоль границы. Она пыталась оттеснить украинские войска.

Теперь командование РФ решило повторить попытку расширения буферной зоны из-за якобы атаки на резиденцию кремлевского диктатора, о чем "кричат" российские СМИ, при этом не предоставляя никаких доказательств.

"Киев отрицал это обвинение, заявив, что эта информация (об атаке на резиденцию - Главред) направлена на срыв мирных переговоров, поскольку война приближается к своему четвертому году. Реакции Украины на отчет Герасимова еще не было", - пишет издание.

В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина

Главред писал, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

Российский министр также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Ситуация в Сумской и Харьковской областях - последние новости

Напомним, Главред писал, что военные РФ, которые прорвались через границу к селу Грабовское на Сумщине, не могут продвинуться вглубь области. Численность врага там сейчас составляет около 100 человек.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска на Харьковском направлении продолжают попытки нарушить украинскую логистику, а также накапливать силы в тылу подразделений Сил обороны.

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины зачистили большую часть Купянска, в то время как Минобороны РФ всеми силами пытается скрыть неудачи армии РФ в городе.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

