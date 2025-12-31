Европа настроена скептически: о чем предупреждали Зеленского перед встречей с Трампом

Многие лидеры европейских государств не доверяют действующей администрации президента США, пишет Der Spiegel.

Европейские лидеры опасаются возможных уступок без четких гарантий безопасности для Украины

Мерц призвал не идти на уступки без ясных условий

Франция и ряд других стран настаивают на скорейшем формировании гарантий безопасности

Любые договоренности должны быть зафиксированы письменно и сопровождаться четкими обязательствами США

Ряд европейских глав государств и правительств по-прежнему не доверяют Дональду Трампу. Они посоветовали Владимиру Зеленскому проявить осторожность перед встречей с президентом США. Об этом свидетельствует стенограмма видеоконференции между европейцами и Зеленским перед его встречей с Трампом, которую получило издание Spiegel.

Как сообщается, канцлер Германии Фридрих Мерц, организовавший видеоконференцию, заявил, что важно, чтобы Зеленский нашел способы скоординировать действия с США по территориальным уступкам, гарантиям безопасности и восстановлению. Мерц попросил президента Украины "не заходить слишком далеко" и в то же время быть "осторожным".

В ответ на запрос пресс-секретарь правительства заявила, что правительство Германии принципиально не комментирует детали конфиденциальных переговоров. Другой участник телефонной конференции подтвердил, что содержание разговора было записано точно, но отказался подтвердить конкретные цитаты, сославшись на конфиденциальный характер встречи.

Согласно стенограмме, президент Франции Макрон призвал европейцев ускорить работу над гарантиями безопасности и как можно скорее завершить свое участие. Как известно, Макрон давно выступает за создание миротворческих сил в Украине, призванных защитить страну от новых российских атак в случае мирного соглашения.

Согласно стенограмме, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил аналогичное мнение во время разговора: европейцы не должны выглядеть как те, кто тормозит процесс. Однако несколько глав правительств отметили, что для гарантий безопасности или даже для развертывания войск потребуется одобрение парламента.

В Берлине существует скептицизм по поводу потенциального размещения немецких солдат на Украине, по крайней мере, до тех пор, пока не станут ясны даже основные параметры возможного мирного соглашения с Россией. Пресс-секретарь правительства Хилле отметил в понедельник, что наиболее политически чувствительные и одновременно наиболее важные вопросы остаются нерешенными: территории и гарантии безопасности.

В ходе субботней видеоконференции премьер-министры Дании, Швеции и Норвегии — Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стёре — попросили президента Зеленского предоставить как можно больше подробностей об американских обязательствах в отношении потенциальных гарантий безопасности после его встречи с Трампом. Фраза "это должно быть зафиксировано в письменном виде" повторялась неоднократно, наряду с советом, что президент Украины не должен идти на какие-либо формальные уступки по территориальным вопросам без твердых обязательств по гарантиям безопасности. Согласно документу, Мерц также настаивал на том, что Украина готова участвовать в мирном соглашении, но ей необходимо знать его детали, прежде чем подписывать его.

Несколько глав государств и правительств, согласно документу, посоветовали Зеленскому спросить Трампа о позиции России по текущей версии мирного плана. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, Макрон и Мерц, как сообщается, также призвали Зеленского спросить Трампа, что он сделает, если Россия отклонит мирный план, согласованный европейцами и Украиной с американцами в последние недели.

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники.

В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

29 декабря Зеленский рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.

Переговоры во Флориде между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом не привели к дипломатическому прорыву, считает российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин.

По его словам, неясной остаётся и ситуация с гарантиями безопасности. Вероятно, Вашингтон пытается переложить большую часть ответственности за безопасность Украины на Европу.

"Показательны и слова Трампа о том, что Путин, с которым он созванивался перед переговорами, не хочет простого прекращения огня, а стремится к соглашению, которое завершит войну (...) Путин отказался даже от временного прекращения огня — в том числе для проведения референдума по мирному соглашению, который может инициировать Зеленский", - отметил Невзлин.

"В целом Трамп подвёл итог переговорам фразой: "Если ничего не получится, придётся воевать и умирать". Это логично, особенно с учётом полного нежелания Москвы согласиться ни на мир, ни на перемирие. Вопрос лишь в том, готовы ли США усилить давление на Россию или Вашингтон продолжит ограничиваться констатацией печальных фактов", - добавил он.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

