Трамп и Зеленский встретились в Мар-а-Лаго: что ждет Украину в ближайшие недели

Анна Ярославская
29 декабря 2025, 08:39
США и Украина запускают следующий этап мирных переговоров.
После встречи Трампа и Зеленского ожидается работа с РФ

Кратко:

  • Будет создана рабочая группа по достижению мира в Украине
  • Группа будет вести переговоры с Россией
  • Стороны обсуждают шесть документов, связанных с мирным урегулированием

В воскресенье, 28 декабря, состоялась встреча президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники. Об этом стало известно во время пресс-конференции Зеленского и Трампа, состоявшейся после встречи в Мар-а-Лаго.

"Эта рабочая группа будет работать с Россией. Между собой нам работать мало смысла", — заявил Дональд Трамп.

Американскую сторону в рабочей группе будут представлять высокопоставленные чиновники из администрации Трампа:

  • спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
  • зять Трампа Джаред Кушнер;
  • генерал Джон Кейн;
  • госсекретарь США Марко Рубио;
  • министр войны США Пит Хэгсет и другие.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, Украину могут представлять:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров;
  • заместитель главы МИД Сергей Кислица;
  • глава Генштаба Андрей Гнатов.

Президент Украины также отметил, что стороны будут рассматривать шесть документов по мирному плану. Он выразил надежду, что уже в январе 2026 года удастся достичь договоренностей.

Трамп уточнил, что для урегулирования последних невыясненных пунктов мирного плана может потребоваться несколько недель.

По словам Зеленского, команды США и Украины продолжат работу над всеми аспектами мирного плана и встретятся уже на следующей неделе для финализации оговоренных вопросов.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Встреча в Париже

Как писал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины. По его словам, вопросы безопасности обсуждались во время онлайн-встречи с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. После общего разговора Макрон и Зеленский провели отдельную беседу.

В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений.

В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто.

Трамп также отметил достижение прогресса.

"Мы посчитали целесообразным поговорить с европейскими лидерами, и наша встреча была замечательной. Мы обсудили, как некоторые говорят, 95 %, я не знаю, сколько процентов, но мы достигли значительного прогресса в вопросе прекращения этой войны", - заявил президент США.

Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение: мнение эксперта

Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам. Такую оценку в комментарии для Главреда дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, ключевая проблема — неподобающий состав делегаций и формат встреч.

Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно лишь в 2026 году. Для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьёзных переговоров на эту тему", — уточнил он.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Китайский гороскоп на сегодня 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

