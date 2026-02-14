Укр
В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

Анна Косик
14 февраля 2026, 10:21
15
Даже после полного перераспределения в массивах земной коры в одном регионе, сейсмическая активность может перейти в другой.
землетрясение, украина
Единичные землетрясения в Украине могут повторяться / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Flickr, Matt Katzenberger

Что сказал Гринь:

  • Единичные землетрясения в Украине могут повторяться в течение месяцев
  • Предсказать время и место нового подземного толчка в Украине невозможно

За последние несколько дней в Украине зафиксировали ряд сейсмических событий в разных регионах. Насколько длительным может быть процесс единичных землетрясений в Украине в интервью Главреду рассказал доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ) Дмитрий Гринь.

По его словам, если посмотреть на крупные землетрясения, например, в Турции, после основного сильного толчка часто идет серия афтершоков - то есть землетрясений меньшей интенсивности.

видео дня

"Их может быть сотни, и они происходят в течение 3-4 дней или недель вблизи эпицентра основного землетрясения. Это связано с тем, что крупные тектонические плиты после сильного сдвига еще продолжают перераспределять накопленную энергию", - пояснил он.

В Украине же, например, в районе Полтавской области, геологическое строение таково, что большие плиты особенно не имеют куда двигаться. Поэтому энергия перераспределяется постепенно: в разломах возникает трение, происходит разгрузка в виде землетрясений, затем на некоторое время активность останавливается.

Что известно о Полтаве
Что известно о Полтаве / Инфографика: Главред

"Через неделю-две или три может начаться новый толчок, когда накапливается новая энергия. Такие единичные землетрясения могут повторяться в течение месяца, двух или даже трех, пока энергия полностью не перераспределится в массивах земной коры. После этого активность успокаивается, и сейсмическая активность может перейти в другой регион, например, в Кривой Рог или другую часть Украины, где также происходят большие глубинные разломы", - добавил специалист.

Можно ли предсказать время и место этих событий

Грынь отметил, что определить или смоделировать все, что происходит на больших глубинах, невозможно. Этот процесс является естественным, не связанным с техногенными факторами, поэтому не контролируется.

"Глубина большинства украинских землетрясений составляет примерно 5-7, иногда до 10 км. Это слишком большие глубины и слишком большая масса пород, чтобы человечество могло сгенерировать достаточную энергию для создания землетрясения. То есть на этом этапе это вне возможностей человека", - подчеркнул он.

Где в Украине возможны толчки до 7 баллов - мнение эксперта

Главред писал, что по словам Дмитрия Гриня, в Киеве, согласно государственным строительным нормам и картам сейсмического районирования, ожидаемая интенсивность толчков составляет около 6 баллов. Зато в Винницкой и Черновицкой областях возможны более сильные колебания - более 6 баллов, иногда до 6,5.

Семь баллов - это уже, как правило, интенсивность вблизи эпицентра землетрясения. Такие показатели, как подчеркнул специалист, не являются фантастическими для территории Украины.

Землетрясения в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла вечером, 6 февраля. Эпицентр был вблизи села Мильцы Полтавской общины, на глубине 9 километров.

За несколько дней до этого, 2 февраля, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Подземные толчки ощущались сразу в нескольких регионах. Эпицентр находился на глубине 10 км в Азовском море.

Накануне, в декабре 2025 года, также в Тернопольской области было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 2,9 балла. Толчки ощущались в Чертковском районе, в частности в Мельнице-Подольской общине, где сейсмическая активность обычно наблюдается редко.

Другие новости:

О личности: Дмитрий Гринь

Дмитрий Николаевич Гринь — украинский ученый-сейсмолог, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Один из ведущих украинских экспертов по землетрясениям и сейсмической активности, регулярно комментирует для СМИ природные причины землетрясений в Украине и соседних регионах, сейсмические риски для различных областей Украины, влияние человеческой деятельности и взрывов на сейсмичность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Полтавщина новости Полтавы Полтавская область землетрясение землетрясение в Украине Дмитрий Гринь
