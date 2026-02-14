Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Земля входит в эру разрушительных климатических потрясений: пугающий прогноз

Алексей Тесля
14 февраля 2026, 02:50
16
Измерения показывают: атмосфера удерживает всё больше тепла, а энергетический дисбаланс усиливается.
Климат Украины
Названы опасности изменения климата / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Земля нагревается, и в последние десятилетия этот процесс резко ускорился
  • Измерения показывают: энергетический дисбаланс усиливается

С момента индустриальной революции Земля неуклонно нагревается, и в последние десятилетия этот процесс изменения климата резко ускорился.

Как отмечает Euronews, планета уже фактически вышла за предел в 1,5°C, обозначенный в Парижское климатическое соглашение как критически важный ориентир.

видео дня

Измерения показывают: атмосфера удерживает всё больше тепла, а энергетический дисбаланс усиливается. Причины — накопление парниковых газов и изменения в облачности, из-за которых Земля хуже отражает солнечное излучение. Кратковременные всплески температуры, в том числе связанные с явлением Эль-Ниньо, лишь накладываются на долгосрочный тренд.

Учёные предупреждают: даже год превышения отметки 1,5°C может означать переход к устойчиво более тёплому климату. Потепление усиливает экстремальную жару, штормы и засухи, а также запускает "петли" обратной связи — таяние льда, деградацию лесов и высвобождение углерода из мерзлоты, что ещё больше ускоряет изменения.

Как меняется климат: оценка исследователей

По данным ученых, экстремальные погодные условия, которые в прошлом месяце спровоцировали масштабные лесные пожары в Испания и Португалия, сегодня возникают значительно чаще из-за глобального потепления. Вероятность таких событий выросла примерно в 40 раз.

Если в доиндустриальную эпоху подобные сочетания жары и засухи фиксировались ориентировочно раз в пять столетий, то теперь, на фоне активных выбросов парниковых газов при сжигании угля, нефти и природного газа, они могут повторяться примерно раз в 15 лет.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Другие новости:

Об источнике: Euronews

Euronews - ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках, кроме того, ведется вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домовладений в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания - 1993, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

00:27Синоптик
Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:19Война
США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Гороскоп на сегодня 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

Гороскоп на сегодня 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

Последние новости

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

03:48

Лучшие фильмы 2025 года: самые громкие релизы, которые уже вышли

03:32

Страсть, верность и контроль: астролог раскрыла правду о том, какие Скорпионы в любви

02:50

Земля входит в эру разрушительных климатических потрясений: пугающий прогноз

01:41

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
00:27

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

13 февраля, пятница
23:43

Отключение электроэнергии 14 февраля в Украине: предупреждение о новых графиках

23:19

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:10

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Реклама
23:03

Почему "трясет" именно Полтавщину: эксперт назвал причину частых землетрясений

22:45

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:42

Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецептВидео

22:25

Референдум и встреча с Путиным: Зеленский назвал решающую дату для Украины

22:12

Агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине – эксперт

22:05

Как распознать действительно умного человека: его выдают 5 признаков

21:41

Джастин Трюдо приобрел любовное гнездышко для Кэти Перри

21:13

В Киеве экстренно меняют формат обучения в школах и детсадах: что нужно знать

21:08

Украинцев будут отучать пить: в Кабмине рассказали о плане на 3 года

21:06

Жена Виктора Павлика решила отказаться от фамилии

20:47

"Трогательный момент": вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта

Реклама
20:45

"Зеленскому придется действовать": громкое заявление Трампа о завершении войны

20:27

350 землетрясений произошло в Украине за 3 года: связано ли это с войной

20:15

Как будут отключать свет в Ровно 14 февраля: новый график для Ровенской области

20:00

Цель определена: РФ готовит ракетный удар по Украине, названы сроки

19:47

Уборка вашего жилья уже никогда не будет прежней: топ-5 правил идеального клининга

19:42

"Движется со скоростью улитки": Рютте высмеял армию Путина

19:10

Почему Трамп до весны не выйдет из мирных переговоровмнение

18:59

"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

18:55

"Штаты могут влупить": прогноз мощного удара США, который опрокинет РФ

18:44

"Гонка оказалась нервной": украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4"Видео

18:41

"Тепла уже не увидят": тревожный прогноз отключения батарей в Киеве

18:31

Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

18:26

Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

17:47

Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнатеВидео

17:35

Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильникеВидео

17:26

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

17:17

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:15

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

16:50

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Реклама
16:30

Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

16:17

Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

16:04

Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

16:04

Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

15:59

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

15:57

Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

15:40

Подешевели неожиданно: в Украине упали цены на популярные продукты

15:35

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:15

ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

15:03

Слова "катышки" не существует в украинском языке - как правильно сказатьВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять