Земля входит в эру разрушительных климатических потрясений: пугающий прогноз

Земля нагревается, и в последние десятилетия этот процесс резко ускорился

Измерения показывают: энергетический дисбаланс усиливается

С момента индустриальной революции Земля неуклонно нагревается, и в последние десятилетия этот процесс изменения климата резко ускорился.

Как отмечает Euronews, планета уже фактически вышла за предел в 1,5°C, обозначенный в Парижское климатическое соглашение как критически важный ориентир.

Измерения показывают: атмосфера удерживает всё больше тепла, а энергетический дисбаланс усиливается. Причины — накопление парниковых газов и изменения в облачности, из-за которых Земля хуже отражает солнечное излучение. Кратковременные всплески температуры, в том числе связанные с явлением Эль-Ниньо, лишь накладываются на долгосрочный тренд.

Учёные предупреждают: даже год превышения отметки 1,5°C может означать переход к устойчиво более тёплому климату. Потепление усиливает экстремальную жару, штормы и засухи, а также запускает "петли" обратной связи — таяние льда, деградацию лесов и высвобождение углерода из мерзлоты, что ещё больше ускоряет изменения.

Как меняется климат: оценка исследователей

По данным ученых, экстремальные погодные условия, которые в прошлом месяце спровоцировали масштабные лесные пожары в Испания и Португалия, сегодня возникают значительно чаще из-за глобального потепления. Вероятность таких событий выросла примерно в 40 раз.

Если в доиндустриальную эпоху подобные сочетания жары и засухи фиксировались ориентировочно раз в пять столетий, то теперь, на фоне активных выбросов парниковых газов при сжигании угля, нефти и природного газа, они могут повторяться примерно раз в 15 лет.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

