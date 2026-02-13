"Тепла уже не увидят": тревожный прогноз отключения батарей в Киеве

Важное из заявлений Харченко:
- Отопление невозможно восстановить примерно в 1 200 домах
- Ведется работа над разработкой планов подготовки к следующей зиме
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко прокомментировал вопрос о том, может ли в Украине повториться ситуация с массовым отключением отопления в результате российских ударов.
"Конечно, это напрямую зависит от обстрелов. Сейчас отопление невозможно восстановить примерно в 1 200 домах, которые обслуживала Дарницкая ТЭЦ-4. В этом отопительном сезоне они тепла уже не увидят", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт пояснил, что для этих домов уже ведется работа над разработкой планов подготовки к следующей зиме.
"Безусловно, в Киеве, так же как в Кривом Роге и Одессе, основной фокус сейчас — на повышении устойчивости тепловых систем: к отключениям электроэнергии и к атакам. Это большая работа, которую невозможно выполнить за один год, но часть задач вполне реально реализовать уже во время подготовки (которая уже начинается) к ближайшей зиме", - добавил Харченко.
Отопление в Киеве: оценка специалиста
Руководитель аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал, каковы шансы на восстановление теплоснабжения и стабильную работу коммунальных систем столицы после масштабных атак РФ.
Он отметил, что подключить жилые дома к мобильным мини-котельным не так просто: этому предшествует сложный комплекс технических мероприятий, требующих тщательной подготовки и существенных ресурсов.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
О персоне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
