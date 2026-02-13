Как будут отключать свет в Ровно 14 февраля: новый график для Ровенской области

Свет будут отключать в объеме одной очереди в течение суток.

https://glavred.info/energy/kak-budut-otklyuchat-svet-v-rovno-14-fevralya-novyy-grafik-dlya-rovenskoy-oblasti-10740611.html Ссылка скопирована

График отключения света в Ровенской области 14 февраля/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Ровенской области 14 февраля введены графики отключения света

Ограничения будут действовать в течение суток

Свет будут отключать в объеме одной очереди

В субботу, 14 февраля, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 14.02.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений для Ровенской области на 14 февраля:

подчерг 1.1:

с 08:00 до 10:00

подчерг 1.2:

с 08:00 до 10:00

подчерга 2.1:

с 10:00 до 13:00

подчерга 2.2:

с 10:00 до 13:00

подчерг 3.1:

с 13:00 до 16:00

подчерга 3.2:

с 13:00 до 16:00

подчерга 4.1:

с 16:00 до 18:00

подчерга 4.2:

с 16:00 до 18:00

подсчет 5.1:

с 18:00 до 21:00

подсменная 5.2:

с 18:00 до 21:00

подсменная 6.1:

с 21:00 до 00:00

подсменность 6.2:

с 21:00 до 00:00

С изменениями графика в течение дня и номером очереди можно ознакомиться по ссылке, а также в чат-ботах Вайбера и Телеграма.

Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области

В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.

Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, стоит сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

Накануне стало известно, что сейчас Киев, Одесса, Харьков и Кривой Рог — это самые сложные участки электросетей, где ситуация наиболее напряженная. Поэтому возвращение Киева к более или менее нормальному режиму существенно не повлияет на ситуацию в стране в целом.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред