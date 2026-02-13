Укр
"Штаты могут влупить": прогноз мощного удара США, который опрокинет РФ

Алексей Тесля
13 февраля 2026, 18:55
США системно убивают нефтяную промышленность России, уверен Тарас Загородний.
Индия возобновила закупки российской нефти
РФ могут лишить стратегической прибыли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Важное из заявлений Загороднего:

  • Индии, в отличие от Китая, нечего противопоставить США
  • Для давления на Индию у американцев набор инструментов весьма большой

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, какие рычаги давления на Индию есть у США.

"Индии, в отличие от Китая, нечего противопоставить США. Китай контролирует рынок редкоземельных металлов, потому на китайцев не надавишь. В свою очередь Индия ничего подобного не может противопоставить. Потому в отношении Индии Штаты могут влупить и пошлины, и в сфере обороны предпринять болезненные шаги, и танкеры арестовывать. Потому для давления на Индию у американцев набор инструментов весьма большой", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт также скептически оценил вопрос о том, есть ли у России инструменты, которыми она может удержать Индию.

"Нет, Россия этого сделать не сможет. Во-первых, опять-таки все упрется в танкерный флот. Во-вторых, США системно убивают нефтяную промышленность России, которая американцам не нужна. Зачем им конкурент?", - добавил Загородний.

Теневой флот России
/ Инфографика: Главред

Отказ Индии от нефти РФ: мнение эксперта

Считается, что если китайские компании прекратят закупки российской нефти, это существенно ослабит позиции РФ. Однако такой сценарий не был бы критическим. Об этом заявил аналитик центра Razom We Stand Максим Гардус.

По его оценке, ключевое значение сейчас имеет позиция Индии. Эта страна ежедневно импортирует из России примерно 1,6–1,8 млн баррелей нефти, тогда как объёмы Китая несколько ниже — около 1,5 млн баррелей. Поэтому именно возможный отказ Индии от российских поставок мог бы стать для Москвы более чувствительным ударом по нефтяному экспорту.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии. Визит лидера РФ в Индию может осложнить будущие торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Индия приостановила переговоры с США по крупному оборонному контракту. Заморожены сделки на сумму 3,6 млрд долларов, в частности по закупке бронемашин Stryker, ракет Javelin и самолетов Boeing P8I.

Как сообщал Главред, Indian Oil Corp возобновила закупки российской нефти, приобретя пять партий для поставки в декабре от поставщиков, которые не под санкциями. Это произошло несмотря на давление США, после которого более крупные индийские НПЗ временно приостановили покупки российского топлива.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

