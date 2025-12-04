Будет "комбинация уступок": что говорят в Сенате США о переговорах Путина и Уиткоффа

Некоторые сенаторы критикуют условия мирного плана из 28 пунктов и называют его "шуткой".

Линдси Грэм заявил, что дети, похищенные РФ, должны быть возвращены / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

Грэм настаивает на возврщении Россией похищенных детей

Блюменталь считает, что Путин тянет время

Фицпатрик не доверяет заявлениям Кремля

Шагин назвала предложенный мирный план "неадекватным"

Сенаторы Республиканской и Демократической партии в Вашингтоне прокомментировали результаты переговоров посланника президента США Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина 2 декабря в Кремле.

В частности, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм отметил, что подробностей переговоров не знает. Однако он предполагает, что стоит ждать "комбинацию уступок" со стороны Украины. Киеву "нужно будет жертвовать чем-то". Вероятно, территориями и членством в НАТО, передает Суспільне.

По словам Грэма, есть факт, который не должен обсуждаться: дети, которых похитила РФ, являются украинскими, поэтому их нужно вернуть обратно.

"Невозможно иметь хороший конец этого конфликта, если нет процесса, который ведет к возвращению. Это требует диалога между Украиной и РФ, поэтому я не вижу соглашение, которое я могу поддержать, если в нем нет хорошего завершения для детей", — заявил Грэм.

Сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь отметил, что Путин просто продолжает тянуть время, чтобы захватить как можно больше территорий и совершать военные преступления, атакуя гражданских.

Конгрессмен-демократ Брайан Фицпатрик, комментируя переговоры в Москве, заявил, что не верит ничему, что доносится из Кремля. Предыдущий мирный план из 28 пунктов Фицпатрик считает "шуткой", тогда как обновленный план из 19 пунктов называет более реалистичным.

Сенатор от Демократической партии Эми Клобучар высказалась об обеспокоенности относительно некоторых частей мирного плана, которые предлагают США. В частности ее смущает пункт об отказе от украинских территорий, которые РФ даже не захватила. Также Клобучар беспокоит требование об отсутствии в Украине миротворцев.

Сенатор от демократов Джин Шагин в комментарии медиа назвала мирный план "неадекватным". Она также предположила, что он похож на написанный от самого Путина.

"Планы, которые были презентованы общественности, — неадекватные и похоже на то, что их написал Владимир Путин в Кремле", — заявила Шагин.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 декабря в Майами (штат Флорида) переговорщики президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Стороны намерены продолжить обсуждение деталей "мирного плана" по завершению войны в Украине.

2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ожидать переговоров в Кремле в течение трех часов. Подробности встречи в Москве 2 декабря раскрыло издание Politico.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Другие новости:

