Звезда "Волка с Уолл-стрит" с женой были найдены жестоко убитыми - детали

Вы узнаете:
- Роб Райнер с женой были найдены мертвыми
- Какие обстоятельства смерти известны
Голливудский режиссер и актер Роб Райнер вместе с супругой Мишель были найдены убитыми в своем доме. Как сообщает журнал People, для сокрытия преступления был совершен поджог.
По информации СМИ, в воскресенье, 14 декабря, около 15:30 пожарная служба Лос-Анджелеса получила вызов в дом для оказания медицинской помощи. По прибытии спасатели обнаружили мертвыми 78-летнего мужчину и 68-летнюю женщину. Источники подтверждают, что жертвами стала звездная семья.
"Роб Райнер и его жена Мишель Сингер Райнер были убиты своим сыном Ником, как сообщают многочисленные источники, беседовавшие с членами семьи", — сообщают People.
Полиция сообщает, что 32-летний Ник жив и находится под следствием. Арестов пока не производилось.
Роб Райнер — фильмы и сериалы
Роб Райнер — выдающийся американский режиссер, продюсер и актер, чья карьера включает создание культовых голливудских фильмов, таких как "Останься со мной", "Когда Гарри встретил Салли..." и "Несколько хороших парней".
Райнер, родившийся в Бронксе в 1947 году в семье легендарного комика Карла Райнера и актрисы Эстель Лебост, начал свой путь к славе с роли Майка в телесериале "Все в семье". Среди своих многочисленных работ он особо выделяет фильм "Останься со мной", отмечая, что эта картина, наполненная меланхолией, юмором и музыкой его юности, наиболее полно отражает его личность.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что в Тбилиси состоялся финал Детского Евровидения-2025. Украину достойно представила София Нерсесян с песней "Мотанка". По результатам голосования, она заняла второе место. Серебряный результат Софии удалось получить благодаря зрителям.
Также российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, откровенно рассказала о состоянии своего здоровья. По словам Симоньян, ее состояние после третьей химиотерапии продолжает ухудшаться.
Вас может заинтересовать:
- Уже большой мальчик: Леся Никитюк похвасталась полугодовалым сыном
- Женя Кот поделился планами на усыновление: "Хотим подойти правильно"
- Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред