Звезда "Волка с Уолл-стрит" с женой были найдены жестоко убитыми - детали

В убийстве подозревают сына Роба Райнера.

https://glavred.info/starnews/zvezda-volka-s-uoll-strit-s-zhenoy-byli-naydeny-zhestoko-ubitymi-detali-10724174.html Ссылка скопирована

Роб Райнер умер - Волк с Уолл-стрит / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

Роб Райнер с женой были найдены мертвыми

Какие обстоятельства смерти известны

Голливудский режиссер и актер Роб Райнер вместе с супругой Мишель были найдены убитыми в своем доме. Как сообщает журнал People, для сокрытия преступления был совершен поджог.

По информации СМИ, в воскресенье, 14 декабря, около 15:30 пожарная служба Лос-Анджелеса получила вызов в дом для оказания медицинской помощи. По прибытии спасатели обнаружили мертвыми 78-летнего мужчину и 68-летнюю женщину. Источники подтверждают, что жертвами стала звездная семья.

видео дня

Роб Райнер - семья / фото: imdb.com

"Роб Райнер и его жена Мишель Сингер Райнер были убиты своим сыном Ником, как сообщают многочисленные источники, беседовавшие с членами семьи", — сообщают People.

Полиция сообщает, что 32-летний Ник жив и находится под следствием. Арестов пока не производилось.

Роб Райнер - биография / фото: imdb.com

Роб Райнер — фильмы и сериалы

Роб Райнер — выдающийся американский режиссер, продюсер и актер, чья карьера включает создание культовых голливудских фильмов, таких как "Останься со мной", "Когда Гарри встретил Салли..." и "Несколько хороших парней".

Райнер, родившийся в Бронксе в 1947 году в семье легендарного комика Карла Райнера и актрисы Эстель Лебост, начал свой путь к славе с роли Майка в телесериале "Все в семье". Среди своих многочисленных работ он особо выделяет фильм "Останься со мной", отмечая, что эта картина, наполненная меланхолией, юмором и музыкой его юности, наиболее полно отражает его личность.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в Тбилиси состоялся финал Детского Евровидения-2025. Украину достойно представила София Нерсесян с песней "Мотанка". По результатам голосования, она заняла второе место. Серебряный результат Софии удалось получить благодаря зрителям.

Также российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, откровенно рассказала о состоянии своего здоровья. По словам Симоньян, ее состояние после третьей химиотерапии продолжает ухудшаться.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред