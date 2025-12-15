'Люди в отчаянии плачут': как Владимир Великий на самом деле крестил Киев

Крещение Киева Владимиром Великим было не кровавым принуждением, а сложным и неожиданным для киевлян процессом изменения мировоззрения, указывает Галимов.

По некоторым данным, в 989 году князь Владимир Великий вернулся в Киев, чтобы провести крещение киевлян, событие, которое впоследствии обросло легендами о грубости и принуждении. О том, как происходило крещение Руси-Украины в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Как крестили Русь

Согласно древним летописям, действительно описывается, как привязанного к лошади языческого идола тащили вниз со Старокиевской горы к Днепру, и "люди в отчаянии плачут".

"На самом деле, неудивительно, что этот процесс стал шоком для обычных людей, которые привыкли к определенной картине мира. А здесь довольно резкие и решительные изменения, новая неизвестная религия. На самом деле неудивительно, что этот процесс стал шоком для обычных людей, которые привыкли к определенной картине мира. А здесь довольно резкие и решительные изменения, новая неизвестная религия", - отмечает Аким Галимов.

Было ли насилие во время крещения Киева - как в Киеве приняли крещение

Хотя популярные сказания утверждают, что Владимир Великий применял силу, исторические источники этого не подтверждают.

"Во-первых, там не написано, что Владимир применял физическую силу, чтобы пригнать людей на крещение. Летопись сообщает, что он лишь обратился к киевлянам", - указывает Галимов.

По его словам, авторитет князя был настолько неоспоримым, что киевляне не решались выступать против него, а любые упоминания об избиении людей в хрониках отсутствуют. Однако социальные потрясения, вызванные внедрением новой веры, вряд ли могли пройти без определенного напряжения и страха среди населения.

Место крещения Киева - в какой реке Владимир крестил Русь: Днепр или Почайна

Что касается места крещения, распространенное мнение о Днепре также является предметом сомнения.

"По моему мнению, это даже логичнее, потому что Почайна впадала в Днепр недалеко от современной почтовой площади, где был основной порт", - утверждает он.

Преследовали ли на Руси язычников после крещения

Идея преследования язычников, которые отказывались креститься, также не имеет исторического подтверждения.

"Опять таки, никаких упоминаний об этом в исторических источниках мы не имеем. Похоже, это тоже плод воображения более поздних историков, которые по-своему трактовали летописи", - говорится в видео.

Галимов указывает на то, что Владимир Великий пытался получить расположение киевлян новой религией через щедрые акции помощи нуждающимся. Как сообщает немецкий хронист Титмар Мерзебургский, князь "снаряжал повозки провизией, которую развозили по улицам Киева и раздавали нуждающимся в честь принятия новой религии".

"Он как бы приносит жертву, но в христианских традициях, поддерживая нуждающихся, пытаясь таким образом снискать благосклонность нового бога", - резюмирует Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

