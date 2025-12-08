Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Княгиня Гертруда добилась короны от Папы Римского для своего сына в 1075 году.

Жена киевского князя Изяслава Ярославича Гертруда была одной из самых образованных и влиятельных женщин средневековой Европы и Киевской Руси. Именно ее стараниями сын Ярополк получил от Папы Римского корону Руси, став первым королем Руси.

Главред узнал, как княгиня Гертруда Дрив спасла мужа и помогла сыну стать королем.

Кто такая Гертруда и как она попала на Русь

Онлайн-медиа "Украинки" пишет, что Гертруда родилась около 1025 года. Она была дочерью польского короля Мешка II и внучки германского императора Оттона II Риксы Лотарингской.

Благодаря высокому происхождению она получила вышколенное для того времени образование, которое завершила в кельнском монастыре во время изгнания после смерти отца. Через пять лет ее старший брат Казимир I Восстановитель вернул трон и выдал сестру замуж за второго сына киевского князя Ярослава Мудрого и туровского князя Изяслава Ярославича.

Брак укрепил политические связи между Русью и Польшей на несколько десятилетий. После смерти Ярослава Мудрого Изяслав стал великим князем киевским, а Гертруда - киевской княгиней.

Как Гертруда дважды спасла Изяслава

Изяслав часто оказывался в сложных ситуациях: его дважды изгнали из Киева - в 1068 и 1073 годах. Гертруда не только поддерживала мужа, но и спасала его политическую позицию. Благодаря ее обращению к папе Григорию VII и влиянию европейских союзников Изяслав вернул себе великокняжеский стол.

Она также была основательницей женского монастыря святого Николая в Киеве. Также однажды она спасла Печерский монастырь от разгрома во время гнева мужа.

Что такое Кодекс Гертруды и почему он уникален

Уникальным историческим источником, дошедшим до наших дней, является Кодекс Гертруды - ее личный молитвенник. Кодекс был создан в конце X века в аббатстве Рейхенау и попал на Русь как приданое Гертруды.

В Киевской Руси кодекс был дополнен девятью десятками молитв, которые, без сомнения, написала сама Гертруда. Многие из них имеют очень личный характер, посвящены семейным неурядицам или опасениям за судьбу сына.

Кодекс содержит пять миниатюр византийского письма, где изображены главная святыня Киево-Печерского монастыря (икона Богородицы Печерской), ее старший сын Ярополк с женой и сама Гертруда в молитве. В начале XII века Кодекс вывезли в Польшу как приданое ее внучки Сбиславы Святополковны. Сейчас он хранится в Национальном археологическом музее Чивидале-дель-Фриули Италии.

Когда родился Ярополк Изяславич

Ярополк был сыном великого киевского князя Изяслава Ярославича и Гертруды. Точная дата рождения Ярополка неизвестна, но историки предполагают, что он родился в 1087 году.

Кто дал имя Ярополку

Имя князю Ярополку дал сам Ярослав Мудрый - в честь своего дяди Ярополка I Святославича, старшего сына Святослава I Храброго. В те времена династическое имя, как и крестильное, имело большое значение для установления иерархии и статуса в роде.

Именем при крещении князя стало Петр, вероятно в честь Святополка I Окаянного, сына того же Ярополка I. Такой подход к именованию, когда имя дается в честь известного предка или с "претензией" на первенство в династии, называют стратегией имянаречения. Она подчеркивала связь нового поколения с выдающимися предками и подтверждала политические права и амбиции в семье.

Когда и как Ярополк стал королем Руси-Украины

Многие люди хорошо знают о Королевстве Руси времен Даниила Галицкого, но почти никто не помнит, что первое Королевство Руси-Украины было образовано еще в 1075 году Папой Римским Григорием VII.

Доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы, директор Института восточной Европы Виктор Святославович Идзьо рассказал в комментарии газете "День", что тогда между великим киевским князем Изяславом Ярославичем, его сыном Ярополком и Папой завязались отношения, которые привели к официальной коронации Ярополка в Риме. Факт подтверждают письма Папы (1073 и 1075 гг.), соглашение и миниатюра из "Молитвенника Гертруды", на которой Ярополк изображен с короной.

Коронация была следствием политического кризиса. Изяслава выгнали из Киева братья, он искал поддержки в Польше и Германии, а затем послал Ярополка к Папе Римскому для переговоров и военной помощи.

Стараниями Гертруды сын Ярополк получил от папы корону Руси, обратился в католичество и получил имя Петр. Коронация Ярополка состоялась в 1075 году. Папа предоставил ему Русское королевство как лен Святого Престола.

В 1076 году после смерти Святослава Ярославича Изяслав и Ярополк при поддержке польского короля восстановили власть в Киеве как соправители. В дальнейшем они несколько раз теряли и возвращали власть из-за борьбы с родственниками, однако фактически правили более года, утверждая римскую христианскую веру в королевстве.

