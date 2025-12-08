В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

Укрэнерго ввело аварийные отключения из-за перегрузки сетей.

Отключение света / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света

Почасовые графики пока не действуют

Причина - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак

В понедельник, 8 декабря, в нескольких регионах Украины вынужденно введены графики аварийных отключений электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют. Об этом сообщило Укрэнерго.

В компании объяснили, что причиной ограничений стали последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Укрэнерго призывает потребителей внимательно следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своего региона, поскольку ситуация может быстро меняться.

Полтавская и Сумская области

Сейчас аварийные отключения введены на Полтавщине и Сумщине. По данным облэнерго, из-за перегрузки сети в Полтавской и Сумской областях НЭК "Укрэнерго" дало команду применить 3 очереди графиков аварийных отключений.

Харьковская область

Также аварийные отключения электроэнергии ввели в Харьковской области. Энергетики в области работают над восстановлением стабильного питания.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в Харьковоблэнерго.

Очереди отключений / Инфографика: Главред

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики почасовых отключений также временно не действуют. Аварийные ограничения подтвердил гендиректор YASNO Сергей Коваленко и ДТЭК.

Когда удастся отменить отключения - прогноз эксперта

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает, что графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всей зимы. По его прогнозу, отменить их могут только в начале апреля, если ситуация в энергосистеме будет развиваться благоприятно.

Он отметил, что украинцам придется привыкнуть к длительным отключениям как минимум до середины весны.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал, что тяжелее всего сейчас в Черниговской и Донецкой областях. Там фиксируются значительные разрушения, а российские атаки продолжаются почти ежедневно.

После очередной атаки РФ ситуация в украинской энергосистеме сложная, но контролируемая. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети и генерацию. Власти работают над тем, чтобы количество очередей отключений не превышало трех.

Ранее Зайченко заявлял, что восстановление энергосистемы после новой массированной атаки РФ может занять несколько недель. Несмотря на увеличение производства на АЭС, по его словам, полностью компенсировать потери мощности пока не удается.

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

