Как мгновенно убрать луковый запах с рук: секрет шеф-поваров

Руки снова будут пахнуть чистотой, если использовать один из простых лайфхаков.

Как избавиться от запаха лука на руках

Вы узнаете:

Что убирает запах лука с рук

Зачем руки нужно потереть о раковину из нержавейки

Как сделать самодельный скарб для удаления лукового запаха

Стойкий запах лука после приготовления любимого блюда может очень долго держаться на руках. Если вы не используете перчатки, соединения, придающие луку резкий аромат, имеют свойство впитываться в кожу. Даже после многократного мытья запах может сохраняться. Как избавиться от запаха на руках, рассказала изданию Martha Stewart шеф-повар Джинн Страут.

По ее словам, запах лука образуется, когда серосодержащие соединения связываются с натуральными маслами кожи. Чтобы избавиться от запаха, нужно разорвать эту связь или нейтрализовать серу. Есть несколько надёжных способов устранить этот сильный аромат, используя простые ингредиенты, которые есть у вас дома.

Если вам интересно, как нарезать лук без дискомфорта для глаз, читайте материал: Не упадет ни одной слезинки: как быстро нарезать лук и не "расплакаться".

Как удалить запах лука с рук

Прежде всего, ополосните руки прохладной водой, чтобы удалить видимые остатки средства. Затем используйте один лайфхаков.

Способ №1. Нержавеющая сталь является самым надёжным и простым способом удалить запах лука с рук. Она помогает нейтрализовать серосодержащие соединения, притягивая и связывая их с поверхностью металла. Если потереть руки о нержавеющую сталь под холодной проточной водой, запах перейдёт с кожи на металл и смоется.

Можно использовать край раковины из нержавеющей стали, ложку или даже специальный брусок из нержавеющей стали — он должен быть гладким и предназначенным именно для этой цели.

По словам Страут, нескольких лёгких движений под струёй воды часто достаточно, чтобы полностью устранить запах.

Смотрите видео - Как удалить запах лука с рук с помощью ложки:

Способ №2. Лимонный сок или белый уксус.

Лимонный сок эффективен благодаря своей природной кислотности, которая нейтрализует соединения серы. Страут рекомендует выдавить небольшое количество сока на руки, растирать в течение 10–15 секунд, а затем смыть прохладной водой. Яркий цитрусовый аромат — приятный бонус, но главное преимущество заключается в том, что кислота эффективно устраняет стойкие запахи.

Белый уксус — ещё один прекрасный вариант. Просто плесните его на ладони, а затем быстро ополосните их водой.

Стоит помнить: если у вас есть порезы на руках, то вы почувствуете жжение из-за лимонного сока и уксуса.

Способ №3. Отшелушивающий скраб.

Пищевая сода, гранулированная соль или остатки кофейной гущи — отличные натуральные скрабы, которые легко удаляют стойкий запах лука. Они помогают мягко удалить масла, из-за которых луковые компоненты задерживаются на коже.

В сочетании с мягким мылом смесь действует на двух уровнях: скраб механически сднимает загрязнения, а мыло расщепляет оставшиеся масла, позволяя полностью смыть запахи.

Способ №4. Зубная паста.

Она содержит как мягкие абразивные вещества, так и компоненты, нейтрализующие запах. Благодаря этому она удивительно эффективно удаляет запах лука с рук. Небольшое количество пасты разотрите на руках и тщательно смойте.

Важно! Эти методы удаления запаха лука с рук могут сушить кожу, поэтому обязательно после их применения нанесите увлажняющий крем, чтобы избежать сухости и зуда кожи.

Как писал Главред, запахи от жарки часто задерживаются в кухне, создавая неприятные ощущения. Чтобы быстро и эффективно избавиться от них, можно использовать натуральные методы, которые не только устранят запахи, но и наполнят ваш дом приятным ароматом.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

