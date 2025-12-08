Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как мгновенно убрать луковый запах с рук: секрет шеф-поваров

Анна Ярославская
8 декабря 2025, 10:24
30
Руки снова будут пахнуть чистотой, если использовать один из простых лайфхаков.
Лук
Как избавиться от запаха лука на руках / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что убирает запах лука с рук
  • Зачем руки нужно потереть о раковину из нержавейки
  • Как сделать самодельный скарб для удаления лукового запаха

Стойкий запах лука после приготовления любимого блюда может очень долго держаться на руках. Если вы не используете перчатки, соединения, придающие луку резкий аромат, имеют свойство впитываться в кожу. Даже после многократного мытья запах может сохраняться. Как избавиться от запаха на руках, рассказала изданию Martha Stewart шеф-повар Джинн Страут.

По ее словам, запах лука образуется, когда серосодержащие соединения связываются с натуральными маслами кожи. Чтобы избавиться от запаха, нужно разорвать эту связь или нейтрализовать серу. Есть несколько надёжных способов устранить этот сильный аромат, используя простые ингредиенты, которые есть у вас дома.

видео дня

Если вам интересно, как нарезать лук без дискомфорта для глаз, читайте материал: Не упадет ни одной слезинки: как быстро нарезать лук и не "расплакаться".

Как удалить запах лука с рук

Прежде всего, ополосните руки прохладной водой, чтобы удалить видимые остатки средства. Затем используйте один лайфхаков.

Способ №1. Нержавеющая сталь является самым надёжным и простым способом удалить запах лука с рук. Она помогает нейтрализовать серосодержащие соединения, притягивая и связывая их с поверхностью металла. Если потереть руки о нержавеющую сталь под холодной проточной водой, запах перейдёт с кожи на металл и смоется.

Можно использовать край раковины из нержавеющей стали, ложку или даже специальный брусок из нержавеющей стали — он должен быть гладким и предназначенным именно для этой цели.

По словам Страут, нескольких лёгких движений под струёй воды часто достаточно, чтобы полностью устранить запах.

Смотрите видео - Как удалить запах лука с рук с помощью ложки:

Способ №2. Лимонный сок или белый уксус.

Лимонный сок эффективен благодаря своей природной кислотности, которая нейтрализует соединения серы. Страут рекомендует выдавить небольшое количество сока на руки, растирать в течение 10–15 секунд, а затем смыть прохладной водой. Яркий цитрусовый аромат — приятный бонус, но главное преимущество заключается в том, что кислота эффективно устраняет стойкие запахи.

Белый уксус — ещё один прекрасный вариант. Просто плесните его на ладони, а затем быстро ополосните их водой.

Стоит помнить: если у вас есть порезы на руках, то вы почувствуете жжение из-за лимонного сока и уксуса.

Способ №3. Отшелушивающий скраб.

Пищевая сода, гранулированная соль или остатки кофейной гущи — отличные натуральные скрабы, которые легко удаляют стойкий запах лука. Они помогают мягко удалить масла, из-за которых луковые компоненты задерживаются на коже.

В сочетании с мягким мылом смесь действует на двух уровнях: скраб механически сднимает загрязнения, а мыло расщепляет оставшиеся масла, позволяя полностью смыть запахи.

Способ №4. Зубная паста.

Она содержит как мягкие абразивные вещества, так и компоненты, нейтрализующие запах. Благодаря этому она удивительно эффективно удаляет запах лука с рук. Небольшое количество пасты разотрите на руках и тщательно смойте.

Важно! Эти методы удаления запаха лука с рук могут сушить кожу, поэтому обязательно после их применения нанесите увлажняющий крем, чтобы избежать сухости и зуда кожи.

Как писал Главред, запахи от жарки часто задерживаются в кухне, создавая неприятные ощущения. Чтобы быстро и эффективно избавиться от них, можно использовать натуральные методы, которые не только устранят запахи, но и наполнят ваш дом приятным ароматом.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лук лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

11:00Фронт
"Графики будут длинными и сложными, надо привыкнуть и жить по ним" - прогноз эксперта

"Графики будут длинными и сложными, надо привыкнуть и жить по ним" - прогноз эксперта

09:39Украина
Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"

Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"

09:00Эксклюзивы
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

Последние новости

11:12

Из-за блэкаутов цены пойдут вверх: какие продукты подорожают на 30%

11:10

Россияне третий раз за неделю цинично бьют по Фастову: что известно о последствияхФото

11:07

Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певицаВидео

11:00

Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

10:56

Цены на продукты в Украине скоро подскочат: эксперт назвал точные даты подорожания

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

10:24

Как мгновенно убрать луковый запах с рук: секрет шеф-поваровВидео

10:13

"Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе

10:04

235 тысяч гривен за один поход: девушка разбогатела, посетив "богатую" мусоркуВидео

Реклама
09:48

"Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак

09:45

Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны

09:39

"Графики будут длинными и сложными, надо привыкнуть и жить по ним" - прогноз эксперта

09:30

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 декабря (обновляется)

09:00

Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"Эксклюзив

08:53

"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопроводФото

08:41

Враг атаковал Днепропетровскую область: есть погибший и раненые, среди них - детиФото

08:33

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Астрологи назвали знаки зодиака, которых чаще всего недооценивают

08:10

Запад рискует проиграть Путину конкуренцию за Индиюмнение

Реклама
07:44

"Цинично и подло": Россия ударила по жилому дому в Ахтырке, пока люди спалиФото

07:33

"На самом деле она хищник": Тарас Тополя жестко прошелся по творчеству Тины Кароль

06:59

Трамп заявил, что Кремль согласился на мирный план, но Зеленский его не читалВидео

06:49

"Навсегда и не убежать": жена Adam обратилась к покойному музыканту

06:10

Переговоры и неприятные итоги неделимнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

04:45

"Поймают" волну успеха: кому из знаков зодиака повезет 8 декабря

03:41

Могут вызвать головную боль и усталость: какие свечи категорически нельзя покупать домой

02:28

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

01:30

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

01:29

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

00:59

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:38

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

00:09

Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимойВидео

07 декабря, воскресенье
23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

22:18

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

22:09

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

21:58

Где и когда будут прощаться с Михаилом Adam Клименко - детали

Реклама
21:45

Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

21:14

"Именно этого боится Путин": полковник США о главной гарантии безопасности Украины

21:03

"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

20:58

Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год

20:14

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира: что это за традицияФото

19:50

Как легко убрать известковый налет из крана: эксперты поделились проверенным методом

19:48

Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять