Могут вызвать головную боль и усталость: какие свечи категорически нельзя покупать домой

Вместе с ароматом мы можем вдыхать и опасные вещества, поэтому важно знать, как правильно выбирать свечи для дома.

Какие свечи вредны для здоровья: почему парафин опасен в доме

Вы узнаете:

Почему парафиновые свечи вредны

Какая свеча для дома безопасна

Действительно ли свечи из соевого и пчелиного воска более безопасны

Во время отключений света мы часто зажигаем свечи, чтобы осветить комнату и создать немного уюта. Но эксперты отмечают, что вместе с теплом и ароматом мы можем вдыхать опасные вещества. Об этом пишет Іnteria kobieta.

Главред расскажет, в чем может быть опасность популярных свечей и как их правильно выбирать.

Почему парафиновые свечи вредны

Большинство свечей, которые можно найти на полках магазинов, особенно дешевых, изготавливаются из парафина. Это побочный продукт дистилляции нефти, и само его происхождение вызывает серьезные сомнения относительно безопасности. Пламя парафиновой свечи не достигает достаточной температуры, чтобы полностью сжечь частицы воска. В результате в воздух нашего дома попадают токсичные вещества - бензол и толуол. Эти соединения считаются канцерогенными и содержатся даже в дизельных выхлопах.

Регулярное вдыхание таких веществ в закрытых, непроветриваемых помещениях может иметь негативные последствия для здоровья. Бензол и толуол относятся к летучим органическим соединениям, которые способны вызывать головную боль, усталость, проблемы с дыханием и повышать риск развития астмы.

Особенно уязвимы люди с аллергиями, респираторными проблемами, дети и беременные женщины. Кроме того, во время горения парафина выделяются и другие опасные вещества - формальдегид и фталаты, негативно влияющие на нервную и эндокринную системы.

Какая свеча для дома безопасна - что такое соевая свеча

Существует безопасная альтернатива свечам из парафина. Соевые свечи, изготовленные из натурального соевого воска, считаются более экологичными и значительно менее вредными. Соевый воск биоразлагаемый и происходит из возобновляемых источников. Во время горения он не выделяет токсичных веществ в таких количествах, как парафин. К тому же соевые свечи горят медленнее и при более низкой температуре, позволяя дольше наслаждаться ароматом.

Какой воск самый лучший для свечей - пчелиный воск

Свечи из пчелиного воска считаются одними из самых полезных и чистых вариантов для дома. Они горят чисто, не выделяя токсичных соединений, имеют легкий медовый аромат и создают уютную атмосферу без искусственных ароматизаторов. Считается, что пчелиный воск даже улучшает качество воздуха, ионизируя его и нейтрализуя загрязнители. К тому же такие свечи горят дольше, поэтому это экологический и экономически выгодный выбор.

На что обращать внимание при выборе свечи

Чтобы выбрать безопасную свечу, стоит придерживаться нескольких правил:

Обращайте внимание на этикетку для информации о типе воска . Стоит выбирать те, что сделаны из соевого или пчелиного воска.

. Стоит выбирать те, что сделаны из соевого или пчелиного воска. Рекомендуем выбирать натуральные эфирные масла для ароматизации свечи, а не синтетические ароматические композиции, которые могут содержать фталаты.

для ароматизации свечи, а не синтетические ароматические композиции, которые могут содержать фталаты. Фитиль должен быть сделан из природных материалов, таких как хлопок или дерево. Фитили с металлическим сердечником следует избегать, поскольку они могут выделять вредные вещества.

должен быть сделан из природных материалов, таких как хлопок или дерево. Фитили с металлическим сердечником следует избегать, поскольку они могут выделять вредные вещества. Обращайте внимание на интенсивность запаха , чрезмерно интенсивный химический запах может свидетельствовать об использовании искусственных ароматизаторов.

