Могут вызвать головную боль и усталость: какие свечи категорически нельзя покупать домой

Во время отключений света мы часто зажигаем свечи, чтобы осветить комнату и создать немного уюта. Но эксперты отмечают, что вместе с теплом и ароматом мы можем вдыхать опасные вещества. Об этом пишет Іnteria kobieta.
Почему парафиновые свечи вредны
Большинство свечей, которые можно найти на полках магазинов, особенно дешевых, изготавливаются из парафина. Это побочный продукт дистилляции нефти, и само его происхождение вызывает серьезные сомнения относительно безопасности. Пламя парафиновой свечи не достигает достаточной температуры, чтобы полностью сжечь частицы воска. В результате в воздух нашего дома попадают токсичные вещества - бензол и толуол. Эти соединения считаются канцерогенными и содержатся даже в дизельных выхлопах.
Регулярное вдыхание таких веществ в закрытых, непроветриваемых помещениях может иметь негативные последствия для здоровья. Бензол и толуол относятся к летучим органическим соединениям, которые способны вызывать головную боль, усталость, проблемы с дыханием и повышать риск развития астмы.
Особенно уязвимы люди с аллергиями, респираторными проблемами, дети и беременные женщины. Кроме того, во время горения парафина выделяются и другие опасные вещества - формальдегид и фталаты, негативно влияющие на нервную и эндокринную системы.
Какая свеча для дома безопасна - что такое соевая свеча
Существует безопасная альтернатива свечам из парафина. Соевые свечи, изготовленные из натурального соевого воска, считаются более экологичными и значительно менее вредными. Соевый воск биоразлагаемый и происходит из возобновляемых источников. Во время горения он не выделяет токсичных веществ в таких количествах, как парафин. К тому же соевые свечи горят медленнее и при более низкой температуре, позволяя дольше наслаждаться ароматом.
Какой воск самый лучший для свечей - пчелиный воск
Свечи из пчелиного воска считаются одними из самых полезных и чистых вариантов для дома. Они горят чисто, не выделяя токсичных соединений, имеют легкий медовый аромат и создают уютную атмосферу без искусственных ароматизаторов. Считается, что пчелиный воск даже улучшает качество воздуха, ионизируя его и нейтрализуя загрязнители. К тому же такие свечи горят дольше, поэтому это экологический и экономически выгодный выбор.
На что обращать внимание при выборе свечи
Чтобы выбрать безопасную свечу, стоит придерживаться нескольких правил:
- Обращайте внимание на этикетку для информации о типе воска. Стоит выбирать те, что сделаны из соевого или пчелиного воска.
- Рекомендуем выбирать натуральные эфирные масла для ароматизации свечи, а не синтетические ароматические композиции, которые могут содержать фталаты.
- Фитиль должен быть сделан из природных материалов, таких как хлопок или дерево. Фитили с металлическим сердечником следует избегать, поскольку они могут выделять вредные вещества.
- Обращайте внимание на интенсивность запаха, чрезмерно интенсивный химический запах может свидетельствовать об использовании искусственных ароматизаторов.
