Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

- Елена Тополя сейчас в состоянии развода
- Артистка решила добавить новых красок в свою жизнь
Украинские певцы Тарас и Елена Тополя в начале декабря сообщили о распаде их 12-летнего брака. В официальном заявлении теперь уже бывшая пара отметила, что расстается с чувством взаимного уважения и благодарности, но поставить точку обоим артистам очевидно непросто.
На фоне бракоразводного процесса Елена решила открыть новую главу и для своего имиджа. Певица сменила цвет волос и прическу, что можно заметить по недавнему видео, которое появилось в ее блоге.
Тополя сняла поздравление с Днем святого Николая на фоне праздничной елочки. В кадре она показалась в роскошном коралловом платье с высоким разрезом и с ярко-рыжими волосами с мягким розовым подтоном. Новую прическу она уложила крупными волнами.
В комментариях отмечают, что новый "огненный" имидж очень к лицу Елене Тополе.
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
