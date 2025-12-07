Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Через неделю после объявления о разводе Тополя начала новый для себя этап.

Елена Тополя развод - Алеша сменила имидж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Елена Тополя сейчас в состоянии развода

Артистка решила добавить новых красок в свою жизнь

Украинские певцы Тарас и Елена Тополя в начале декабря сообщили о распаде их 12-летнего брака. В официальном заявлении теперь уже бывшая пара отметила, что расстается с чувством взаимного уважения и благодарности, но поставить точку обоим артистам очевидно непросто.

На фоне бракоразводного процесса Елена решила открыть новую главу и для своего имиджа. Певица сменила цвет волос и прическу, что можно заметить по недавнему видео, которое появилось в ее блоге.

Тополя сняла поздравление с Днем святого Николая на фоне праздничной елочки. В кадре она показалась в роскошном коралловом платье с высоким разрезом и с ярко-рыжими волосами с мягким розовым подтоном. Новую прическу она уложила крупными волнами.

В комментариях отмечают, что новый "огненный" имидж очень к лицу Елене Тополе.

Елена Тополя развод - Алеша сменила имидж / фото: instagram.com/alyoshasinger

Елена Тополя развод - Алеша сменила имидж / фото: instagram.com/alyoshasinger

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

