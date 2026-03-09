Укр
Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

Элина Чигис
9 марта 2026, 18:33
Удачный рецепт куличей на желтках.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 40 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Пасхальный кулич - рецепт
Пасхальный кулич - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Совсем скоро Пасха, поэтому самое время подготовить рецепт кулича, которым вы не только порадуете родных, но и сможете смело угостить близких. Предлагаем рецепт "золотого" кулича, который готовится на желтках и получится даже в неопытных хозяек.

Кстати, муки должно быть ровно 1 кг, не больше и не меньше, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Кулич на желтках - рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг муки
  • 400 г молока
  • 10 желтков
  • 100 г мокрых дрожжей или 35 сухих
  • 200 г сливочного масла
  • 300 г сахара
  • 100 г изюма
  • 1/2 ч. л. соли
  • цедра из 1 лимона

Для опары разведите дрожжи теплым молоком, добавьте 100 г сахара и 200 г муки. Хорошо все перемешайте и поставьте в теплое место, опара должна увеличиться в два раза.

Затем добавьте остальной сахар, желтки, изюм, цедру, соль и муку.

Замесите тесто, влейте растопленное сливочное масло и месите 10-15 минут.

Поставьте тесто в теплое место, чтобы оно увеличилось вдвое, обомните и дайте еще раз подойти.

Разложите тесто в формы на 1/3 их часть, дайте тесту подняться и выпекайте при температуре 200 градусов 10 минут.

Уменьшите температуру до 170 градусов и выпекайте еще 50 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пасхальный кулич:

О персоне: alionakarpiuk

alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

рецепт пасхальный кулич Пасха 2026
