Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

Совсем скоро Пасха, поэтому самое время подготовить рецепт кулича, которым вы не только порадуете родных, но и сможете смело угостить близких. Предлагаем рецепт "золотого" кулича, который готовится на желтках и получится даже в неопытных хозяек.
Кстати, муки должно быть ровно 1 кг, не больше и не меньше, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Кулич на желтках - рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг муки
- 400 г молока
- 10 желтков
- 100 г мокрых дрожжей или 35 сухих
- 200 г сливочного масла
- 300 г сахара
- 100 г изюма
- 1/2 ч. л. соли
- цедра из 1 лимона
Для опары разведите дрожжи теплым молоком, добавьте 100 г сахара и 200 г муки. Хорошо все перемешайте и поставьте в теплое место, опара должна увеличиться в два раза.
Затем добавьте остальной сахар, желтки, изюм, цедру, соль и муку.
Замесите тесто, влейте растопленное сливочное масло и месите 10-15 минут.
Поставьте тесто в теплое место, чтобы оно увеличилось вдвое, обомните и дайте еще раз подойти.
Разложите тесто в формы на 1/3 их часть, дайте тесту подняться и выпекайте при температуре 200 градусов 10 минут.
Уменьшите температуру до 170 градусов и выпекайте еще 50 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пасхальный кулич:
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
