Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

Удачный рецепт куличей на желтках.

Совсем скоро Пасха, поэтому самое время подготовить рецепт кулича, которым вы не только порадуете родных, но и сможете смело угостить близких. Предлагаем рецепт "золотого" кулича, который готовится на желтках и получится даже в неопытных хозяек.

Кстати, муки должно быть ровно 1 кг, не больше и не меньше.

Кулич на желтках - рецепт

Ингредиенты:

1 кг муки

400 г молока

10 желтков

100 г мокрых дрожжей или 35 сухих

200 г сливочного масла

300 г сахара

100 г изюма

1/2 ч. л. соли

цедра из 1 лимона

Для опары разведите дрожжи теплым молоком, добавьте 100 г сахара и 200 г муки. Хорошо все перемешайте и поставьте в теплое место, опара должна увеличиться в два раза.

Затем добавьте остальной сахар, желтки, изюм, цедру, соль и муку.

Замесите тесто, влейте растопленное сливочное масло и месите 10-15 минут.

Поставьте тесто в теплое место, чтобы оно увеличилось вдвое, обомните и дайте еще раз подойти.

Разложите тесто в формы на 1/3 их часть, дайте тесту подняться и выпекайте при температуре 200 градусов 10 минут.

Уменьшите температуру до 170 градусов и выпекайте еще 50 минут.

Приятного аппетита!

