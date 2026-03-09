Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономить

Вы узнаете:
- Стоит ли пользоваться системой старт-стоп в авто
- Как она влияет на расход топлива
Технологию автоматического отключения двигателя во время остановок сейчас можно встретить почти в каждом автомобиле. Ее обычно используют для уменьшения расхода топлива, но большинство водителей сомневаются, действительно ли она эффективна.
Главред решил разобраться, может ли система старт-стоп уменьшить расход топлива в автомобиле.
Как работает система старт-стоп в авто
Эксперты издания Moto рассказывают, что принцип действия системы основан на отключении мотора, когда авто стоит на светофоре или попадает в пробку.
В то же время повторный запуск происходит автоматически при отпускании тормоза или нажатии на педаль сцепления.
"В среднем такое решение позволяет уменьшить потребление энергоносителей на 4-8% в городском цикле. Максимальный эффект может достигать 15% при условии длительных остановок и оптимальных дорожных условий. В течение года активное использование функции позволяет сэкономить сумму, эквивалентную нескольким сотням долларов", - говорится в сообщении.
Однако эксперты отмечают, что остановка должна длиться более 7 секунд для получения ощутимого финансового результата. Очень короткие паузы практически не влияют на общий уровень расходов из-за специфики работы топливной системы.
Можно ли часто использовать систему старт-стоп
Беспокоиться о преждевременном износе стартера и основной аккумуляторной батареи из-за системы старт-стоп не стоит.
По словам специалистов, разработчики учитывают повышенные нагрузки и устанавливают компоненты со значительным запасом прочности. Автомобили с такой функцией имеют усиленные стартеры и производительные генераторы.
Что известно о системе старт-стоп в авто – видео:
Об источнике: Moto
Moto - издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.
