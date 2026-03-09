"Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

Тина Кароль в восторге от физической формы артиста.

Тина Кароль высказалась о Виталии Козловском / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Тина Кароль в восторге от Виталия Козловского

Какой комплимент она ему сказала

Украинская известная певица Тина Кароль рассказала о своем фаворите в украинском шоу-бизнесе – певце Виталии Козловском.

Во время сьемок шоу "Є питання" на "Новом канале" Тина призналась, что считает Козловского настоящим секс-символом.

"Наконец-то ты свободен, наконец-то можешь погружать всех женщин Украины в любовь. Ты и есть секс-символ сегодня нашей сцены", – сказала Кароль.

Тина Кароль о Виталии Козловском / фото: скрин instagram.com/novy_channel/

После слов певицы Наталья Могилевская подошла к артисту и сняла с него пиджак, оставив Козловского в черной прозрачной кофте.

Виталий Козловский с сыном / фото: instagram.com, Виталий Козловский

Конфликт Виталия Козловского и Игоря Кондратюка

Между певцом и продюсером произошел юридический и публичный конфликт после того, как Козловский заявил, что хочет работать самостоятельно, без помощи Игоря. Виталий не выполнил условия договора, после чего Кондратюк подал на него в суд и певец выплатил ему значительную сумму компенсации.

Виталий Козловский / Инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, украинский актер и сын актрисы Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоев – рассказала о родной сестре Дарье Мамай. Отметим, Дарья ранее была актрисой дубляжа, но ушла их профессии и сейчас занимается воспитанием дочери.

А также известная юмористка и актриса Елена Кравец поделилась тем, как изменилась ее жизнь. В интервью Маше Ефросининой юмористка отметила, что не желает делиться информацией об отношениях с мужем Сергеем.

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

