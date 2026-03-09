"Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

Кратко:
- Тина Кароль в восторге от Виталия Козловского
- Какой комплимент она ему сказала
Украинская известная певица Тина Кароль рассказала о своем фаворите в украинском шоу-бизнесе – певце Виталии Козловском.
Во время сьемок шоу "Є питання" на "Новом канале" Тина призналась, что считает Козловского настоящим секс-символом.
"Наконец-то ты свободен, наконец-то можешь погружать всех женщин Украины в любовь. Ты и есть секс-символ сегодня нашей сцены", – сказала Кароль.
После слов певицы Наталья Могилевская подошла к артисту и сняла с него пиджак, оставив Козловского в черной прозрачной кофте.
Конфликт Виталия Козловского и Игоря Кондратюка
Между певцом и продюсером произошел юридический и публичный конфликт после того, как Козловский заявил, что хочет работать самостоятельно, без помощи Игоря. Виталий не выполнил условия договора, после чего Кондратюк подал на него в суд и певец выплатил ему значительную сумму компенсации.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, украинский актер и сын актрисы Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоев – рассказала о родной сестре Дарье Мамай. Отметим, Дарья ранее была актрисой дубляжа, но ушла их профессии и сейчас занимается воспитанием дочери.
А также известная юмористка и актриса Елена Кравец поделилась тем, как изменилась ее жизнь. В интервью Маше Ефросининой юмористка отметила, что не желает делиться информацией об отношениях с мужем Сергеем.
Вас может заинтересовать:
- Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль
- "Такая же, как и дочь": Ольга Сумская попала в позорный скандал
- "Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред