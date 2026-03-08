Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит 'перенять эстафету' от Орбана

Главное:
- Словакия готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро
- Фицо заявил, что может перенять эстафету Венгрии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, как это сделала Венгрия.
Об этом он заявил в видео, выложенном в воскресенье на его странице в Facebook.
По словам скандального словацкого премьера, на предстоящей встрече с главой Еврокомиссии он планирует обсудить вопрос остановки работы нефтепровода "Дружба". Он сказал, что предложит услуги Словакии на случай, если на трубопроводе в Украине нужно будет "затянуть какой-то винт".
"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", - заявил словацкий премьер.
Он отметил, что в настоящее время кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро фактически заблокирован.
"Однако я не наивен. Украинский президент в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора. То есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии перехватит кто-то другой", – сказал Фицо, намекнув, что это может сделать Словакия.
Фицо добавил, что блокирование этого "огромного военного подарка Украине является легитимным инструментом для достижения возобновления поставок нефти".
"В любом случае, теперь очередь за Европейским Союзом", – подчеркнул премьер Словакии.
Что предшествовало
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина не возобновит поставки нефти через нефтепровод Дружба до понедельника, его страна в тот же день прекратит экстренные поставки электроэнергии для стабилизации украинской энергосистемы.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.
Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.
Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.
О персоне: Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
