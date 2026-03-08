Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит 'перенять эстафету' от Орбана

Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, заявил Роберт Фицо.

https://glavred.info/ukraine/fico-shantazhiruet-ukrainu-iz-za-kredita-es-grozit-perenyat-estafetu-ot-orbana-10747172.html Ссылка скопирована

Роберт Фицо шантажирует Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/robertficosk

Главное:

Словакия готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро

Фицо заявил, что может перенять эстафету Венгрии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, как это сделала Венгрия.

Об этом он заявил в видео, выложенном в воскресенье на его странице в Facebook.

видео дня

По словам скандального словацкого премьера, на предстоящей встрече с главой Еврокомиссии он планирует обсудить вопрос остановки работы нефтепровода "Дружба". Он сказал, что предложит услуги Словакии на случай, если на трубопроводе в Украине нужно будет "затянуть какой-то винт".

"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", - заявил словацкий премьер.

Он отметил, что в настоящее время кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро фактически заблокирован.

"Однако я не наивен. Украинский президент в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора. То есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии перехватит кто-то другой", – сказал Фицо, намекнув, что это может сделать Словакия.

/ Инфографика- Главред

Фицо добавил, что блокирование этого "огромного военного подарка Украине является легитимным инструментом для достижения возобновления поставок нефти".

"В любом случае, теперь очередь за Европейским Союзом", – подчеркнул премьер Словакии.

Что предшествовало

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина не возобновит поставки нефти через нефтепровод Дружба до понедельника, его страна в тот же день прекратит экстренные поставки электроэнергии для стабилизации украинской энергосистемы.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.

Больше новостей:

О персоне: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред