ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

Что случилось:
- Украинские дроны атаковали часть нефтепровода "Дружба"
- Сийярто заявил о прекращении поставок в Венгрию
В городе Унеча Брянской области России украинские беспилотники снова нанесли удар по нефтеперекачивающей станции, которая является частью нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил в Facebook, что транспорт сырой нефти по "Дружбе" был прекращен.
В результате атаки станция получила серьезные повреждения, после чего в районе возник пожар.
"Ночью поступила новость о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке - в третий раз за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена", - написал он.
По его словам, это уже третье нападение на участок трубопровода вблизи российско-белорусской границы за последнее время. Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой втянуть Будапешт в войну.
В то же время венгерский чиновник подчеркнул, что его государство и в дальнейшем будет отстаивать свои национальные интересы и призвал к мирному урегулированию конфликта.
Атаки на нефтепровод "Дружба" - что известно
В ночь на 18 августа, как сообщал Главред, работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за удара ВСУ. В Генштабе ВСУ сообщили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью российской экономики и используется для обеспечения войск.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил Украину в нападении на нефтепровод, которое, по его словам, привело к остановке поставок нефти. В связи с этим Будапешт теперь угрожает Киеву отключением света.
Однако, несмотря на предупреждения и заявления Венгрии, ночью 22 августа в российском городе Унеча, что на Брянщине, из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба". Эта станция является важным узлом нефтепровода "Дружба", через который российская нефть транспортируется в Европу.
Больше интересных новостей:
- Украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии: кому и как назначают
- Неужели "кинули" Трампа: РФ отказывается выполнять данное США обещание, детали ISW
- В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику
О персоне: Петер Сийярто
Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.
Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред