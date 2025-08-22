ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

После дроновой атаки Венгрия осталась без российской нефти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что случилось:

Украинские дроны атаковали часть нефтепровода "Дружба"

Сийярто заявил о прекращении поставок в Венгрию

В городе Унеча Брянской области России украинские беспилотники снова нанесли удар по нефтеперекачивающей станции, которая является частью нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил в Facebook, что транспорт сырой нефти по "Дружбе" был прекращен.

В результате атаки станция получила серьезные повреждения, после чего в районе возник пожар.

"Ночью поступила новость о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке - в третий раз за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена", - написал он.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

По его словам, это уже третье нападение на участок трубопровода вблизи российско-белорусской границы за последнее время. Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой втянуть Будапешт в войну.

В то же время венгерский чиновник подчеркнул, что его государство и в дальнейшем будет отстаивать свои национальные интересы и призвал к мирному урегулированию конфликта.

Атаки на нефтепровод "Дружба" - что известно

В ночь на 18 августа, как сообщал Главред, работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за удара ВСУ. В Генштабе ВСУ сообщили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью российской экономики и используется для обеспечения войск.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил Украину в нападении на нефтепровод, которое, по его словам, привело к остановке поставок нефти. В связи с этим Будапешт теперь угрожает Киеву отключением света.

Однако, несмотря на предупреждения и заявления Венгрии, ночью 22 августа в российском городе Унеча, что на Брянщине, из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба". Эта станция является важным узлом нефтепровода "Дружба", через который российская нефть транспортируется в Европу.

О персоне: Петер Сийярто Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

