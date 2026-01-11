"Оставила после себя пример": умерла выдающаяся украинская певица

Кратко:
- Умерла Тамара Калустян
- Чем она знаменита
Сегодня, 11 января, стало известно о смерти украинской известной камерной певицы, солистки Национальной филармонии Украины Тамары Калустян.
Как сообщили на странице Национальной филармонии в соцсетях, Тамара умерла в возрасте 100 лет.
"Ее голос звучал на ведущих сценах мира и в зале Национальной филармонии Украины. В ее исполнении – Бах и Малер, Лятошинский и Сильвестров: с глубиной, безупречной музыкальной культурой и интеллектуальной утонченностью. В 1970 – 1980-х годах как солистка Киевской филармонии она осуществила ряд камерных и симфонических программ. Верная музыке и свободе, она оставила после себя пример достоинства и настоящей красоты", - написали представили филармонии.
Тамара Калустян – что известно
Певица родилась в Киеве, ее дедушкой был выдающийся украинский математик Граве Дмитрий Александрович. Калустян окончила Киевский университет и Киевскую консерваторию. Работала солисткой Укрконцерта, а затем солисткой Киевской филармонии. Также она была руководительницей вокально-оперной студии Киевского дома ученых НАНУ.
