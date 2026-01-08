Вдова умершего ADAM растрогала душераздирающим обращением к нему

Кратко:
- Что написала жена Михаила Клименко
- Сколько времени прошло с его смерти
19 ноября украинский певец и лидер группы Adam Михаил Клименко впал в кому, а 7 декабря его не стало - последние месяцы своей жизни артист боролся с туберкулезным менингитом. Его вдова и вся Украина до последнего надеялись на то, что певец сможет побороть болезнь, но хворь оказалась сильнее.
На своей странице в Instagram к умершему артисту обратилась его супруга Александра. Ровно через месяц после его смерти.
"Ровно месяц, как я тоскую по тебе, Ровно месяц, как я мечтаю, чтобы ты приснился мне, Ровно месяц, как я не верю, что тебя никогда больше не поцелую, Ровно месяц, как целая вечность, Ровно месяц, как я жду тебя, как дурочка, Ровно месяц, как тебя нет", - написала она.
Напомним, фронтмен группы ADAM умер 7 декабря после длительной борьбы с туберкулезным менингитом, артист три недели был в коме.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что 7-летняя дочь покойной российской актрисы-путинистки Анастасии Заворотнюк Мила, оказалась в неприятной ситуации в террористической РФ.
Ранее также первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом.
Вас также может заинтересовать:
- "Не все успели": Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAM
- Родители ADAM сделали неожиданное признание жене у гроба: "Такая судьба нашего сына"
- "До последнего надеялись": известная пиарщица раскрыла детали болезни покойного Adam
О группе: ADAM
ADAM - украинская группа из Киева. Группа основана в 2015 году Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). ADAM также известен благодаря своим выступлениям, сочетающим музыку с элементами театрализованных шоу.
7 декабря 2025 Михаил Клименко умер от туберкулезного менингита после длительного пребывания в больнице в коме.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред