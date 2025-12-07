Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы

Михаил Клименко длительное время находился в коме из-за тяжелой болезни.

Умер певец Михаил Клименко / Коллаж: Главред, фото: instagram/adamukraine

Что известно:

Умер солист группы ADAM

Михаил Клименко долгое время боролся с болезнью и находился в коме

Умер известный украинский певец - фронтмен группы ADAM Михаил Клименко. Об этом сообщили на странице группы в Instagram.

Михаил Клименко несколько месяцев боролся с тяжелой болезнью - туберкулезный менингит. Все это время он находился в коме. Сердце певца не смогло справиться с болезнью.

Умер певец Михаил Клименко / фото: instagram/adamukraine

Стоит отметить, что жена Михаила еще не комментировала смерть мужа. Информации о прощании с ним пока нет.

Болезнь певца Adam - что известно

19 ноября Главред сообщал о том, что известный украинский музыкант впал в кому. Михаил Клименко из группы Adam боролся с тяжелой болезнью.

Автор хита "Танцюй зі мною повільно" борется за жизнь в крайне тяжелом состоянии. О болезни рассказал его друг Парфенюк. Он сообщил, что у артиста были проблемы со спиной - он лечился очень долго и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез.

Жена украинского певца также тогда вышла на связь и рассказала о состоянии артиста. Она записала разговорные сториз, в которых поделилась своими переживаниями. По словам Александры, мужчина уже девятый день находится в коме и не приходит в сознание.

О группе Adam Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

