Мода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Сергей Кущ
9 марта 2026, 16:35
Благовещение - это праздник света, надежды и духовного обновления.
Когда Благовещение в 2026 году
Когда Благовещение в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда Благовещение в 2026 году
  • Церковные обычаи на Благовещение

Один из самых почитаемых христианских праздников весны — Благовещение Пресвятой Богородицы. Для верующих этот день наполнен глубоким духовным смыслом, молитвой и особыми традициями. Многие заранее интересуются, когда Благовещение 2026, какие существуют церковные обычаи и что нельзя делать в этот день.

Когда Благовещение в 2026 году

Праздник отмечается 25 марта по новому церковному календарю. Благовещение всегда приходится на период Великого поста и занимает особое место среди двунадесятых праздников.

видео дня

Согласно христианской традиции, именно в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил благую весть о будущем рождении Иисуса Христа. Событие символизирует начало спасения человечества и воплощение Божьего замысла. Для верующих это день духовной радости и надежды.

Церковные обычаи на Благовещение

В этот день христиане стараются посетить богослужение и посвятить время молитве.

Основные традиции праздника:

  • посещение храма и участие в литургии
  • молитвы Богородице
  • зажигание свечей за здоровье родных
  • спокойная домашняя атмосфера

Несмотря на Великий пост, в этот праздник допускаются послабления в пище.

Что нельзя делать на Благовещение

Церковь призывает провести день без суеты и тяжёлого труда.

Среди главных запретов:

  • тяжёлая физическая работа
  • ссоры и конфликты
  • шумные развлечения
  • рукоделие и хозяйственные хлопоты

Считается, что день нужно посвятить молитве, добрым делам и духовному размышлению.

Народные традиции и приметы

В народной культуре Благовещение связано с приходом настоящей весны. Существовало поверье, что в этот день "птица гнезда не вьёт", а человек не должен начинать серьёзных дел.

Также люди верили, что погода на Благовещение показывает, какой будет весна и урожай.

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

11:46

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

11:44

Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

11:22

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

11:21

Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

