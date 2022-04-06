Что готовят на Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: три самых простых и быстрых рецепта рыбы

Рыба на Благовещение 2022 / ua.depositphotos.com

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из самых важных праздников у православных. В этот день не принято заниматься уборкой и приготовление сложных блюд.

Однако хозяйки накрывают праздничный стол и приглашают в дом родню.

На Благовещение принято готовить различные блюда из рыбы. Это может быть и рыбный суп, и запеканка, и жареная рыба.

Мы расскажем несколько очень простых и быстрых рецептов, что можно приготовить на Благовещение 2022.

Вкуснейшая запеченная рыба на картофельной подушке

Вам понадобится:

Филе рыбы - 4 штуки

Картошка - 6 штук

Масло сливочное

Масло оливковое

Размарин или укроп

Лимон

Картошку почистить и порезать тонкими кружечками, посолить и сбрызнуть оливковым маслом.

Рыбу разморозить, посолить и сбрызнуть лимонным соком.

Деко для запекания смазать сливочным маслом, выложить слой картофеля.

Далее выкладываем филе рыбы и пару кусочков лимона. Закрываем оставшимся картофелем и добавляем веточки размарина или укропа.

Закрыть все фольгой. Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать нежнейшее рыбное филе 25 минут.

Запеченная рыба с сыром

Вам понадобится:

Рыба - 1 кг

Сыр - 200 грамм

Майонез или сметана

Соль и специи

Рыбу помыть, хорошо почистить и порезать.

Сложить все в глубокое блюдо и хорошо замариновать в специях.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Выложить кусочки рыбы на противень, можно застелить пергаментной бумагой.

Смазать майонезом или греческим йогуртом, добавить немного лимона.

Запекать рыбу 20 минут, В это время натереть сыр на крупной терке.

За 5 минут до готовности рыбы посыпать обильно все сыром.

Нежнейшая тушеная рыба с овощами

Вам понадобится:

Филе хека - 1 кг

Рыбный бульон

Лук

Морковка

Масло

Сахар Уксус

Лимон

Зелень

Овощи помыть, почистить и порезать соломкой. Рыбу хорошо разморозить, помыть и почистить. Можно купить сразу филе хека.

В кастрюлю с толстым дном выложить хек, далее овощи, и снова хек. Добавляем бульон, немного томатной пасты и растительного масла.

Соль и сахар по вкусу. Довести до кипения и тушить рыбу с овощами 55 минут.

Читайте также: