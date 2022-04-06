Что готовят на Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: три самых простых и быстрых рецепта рыбы

Вкуснейшие рыбные рецепты на Благовещение 2022.
Благовещение Пресвятой Богородицы - один из самых важных праздников у православных. В этот день не принято заниматься уборкой и приготовление сложных блюд.
Однако хозяйки накрывают праздничный стол и приглашают в дом родню.
На Благовещение принято готовить различные блюда из рыбы. Это может быть и рыбный суп, и запеканка, и жареная рыба.
Мы расскажем несколько очень простых и быстрых рецептов, что можно приготовить на Благовещение 2022.
Вкуснейшая запеченная рыба на картофельной подушке
Вам понадобится:
- Филе рыбы - 4 штуки
- Картошка - 6 штук
- Масло сливочное
- Масло оливковое
- Размарин или укроп
- Лимон
Картошку почистить и порезать тонкими кружечками, посолить и сбрызнуть оливковым маслом.
Рыбу разморозить, посолить и сбрызнуть лимонным соком.
Деко для запекания смазать сливочным маслом, выложить слой картофеля.
Далее выкладываем филе рыбы и пару кусочков лимона. Закрываем оставшимся картофелем и добавляем веточки размарина или укропа.
Закрыть все фольгой. Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать нежнейшее рыбное филе 25 минут.
Запеченная рыба с сыром
Вам понадобится:
- Рыба - 1 кг
- Сыр - 200 грамм
- Майонез или сметана
- Соль и специи
Рыбу помыть, хорошо почистить и порезать.
Сложить все в глубокое блюдо и хорошо замариновать в специях.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Выложить кусочки рыбы на противень, можно застелить пергаментной бумагой.
Смазать майонезом или греческим йогуртом, добавить немного лимона.
Запекать рыбу 20 минут, В это время натереть сыр на крупной терке.
За 5 минут до готовности рыбы посыпать обильно все сыром.
Нежнейшая тушеная рыба с овощами
Вам понадобится:
- Филе хека - 1 кг
- Рыбный бульон
- Лук
- Морковка
- Масло
- Сахар Уксус
- Лимон
- Зелень
Овощи помыть, почистить и порезать соломкой. Рыбу хорошо разморозить, помыть и почистить. Можно купить сразу филе хека.
В кастрюлю с толстым дном выложить хек, далее овощи, и снова хек. Добавляем бульон, немного томатной пасты и растительного масла.
Соль и сахар по вкусу. Довести до кипения и тушить рыбу с овощами 55 минут.
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