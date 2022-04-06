УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Рецепты

Что готовят на Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: три самых простых и быстрых рецепта рыбы

6 апреля 2022, 16:01

Вкуснейшие рыбные рецепты на Благовещение 2022.

рыба
Рыба на Благовещение 2022 / ua.depositphotos.com

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из самых важных праздников у православных. В этот день не принято заниматься уборкой и приготовление сложных блюд.

Однако хозяйки накрывают праздничный стол и приглашают в дом родню.

На Благовещение принято готовить различные блюда из рыбы. Это может быть и рыбный суп, и запеканка, и жареная рыба.

Мы расскажем несколько очень простых и быстрых рецептов, что можно приготовить на Благовещение 2022.

Вкуснейшая запеченная рыба на картофельной подушке

Вам понадобится:

  • Филе рыбы - 4 штуки
  • Картошка - 6 штук
  • Масло сливочное
  • Масло оливковое
  • Размарин или укроп
  • Лимон

Картошку почистить и порезать тонкими кружечками, посолить и сбрызнуть оливковым маслом.

Рыбу разморозить, посолить и сбрызнуть лимонным соком.

Деко для запекания смазать сливочным маслом, выложить слой картофеля.

Далее выкладываем филе рыбы и пару кусочков лимона. Закрываем оставшимся картофелем и добавляем веточки размарина или укропа.

Закрыть все фольгой. Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать нежнейшее рыбное филе 25 минут.

Запеченная рыба с сыром

Вам понадобится:

  • Рыба - 1 кг
  • Сыр - 200 грамм
  • Майонез или сметана
  • Соль и специи

Рыбу помыть, хорошо почистить и порезать.

Сложить все в глубокое блюдо и хорошо замариновать в специях.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Выложить кусочки рыбы на противень, можно застелить пергаментной бумагой.

Смазать майонезом или греческим йогуртом, добавить немного лимона.

Запекать рыбу 20 минут, В это время натереть сыр на крупной терке.

За 5 минут до готовности рыбы посыпать обильно все сыром.

Нежнейшая тушеная рыба с овощами

Вам понадобится:

  • Филе хека - 1 кг
  • Рыбный бульон
  • Лук
  • Морковка
  • Масло
  • Сахар Уксус
  • Лимон
  • Зелень

Овощи помыть, почистить и порезать соломкой. Рыбу хорошо разморозить, помыть и почистить. Можно купить сразу филе хека.

В кастрюлю с толстым дном выложить хек, далее овощи, и снова хек. Добавляем бульон, немного томатной пасты и растительного масла.

Соль и сахар по вкусу. Довести до кипения и тушить рыбу с овощами 55 минут.

Читайте также:

viber
Благовещение рецепт рыба
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 21-27 марта: Весам – приятные подарки, Стрельцам – сигнал вселеннойГороскоп Таро на неделю 21-27 марта: Весам – приятные подарки, Стрельцам – сигнал вселенной Астролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупантыАстролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупанты Конец войны в Украине: астролог составила точный проноз на 2022 год и рассказала, когда наступит мирКонец войны в Украине: астролог составила точный проноз на 2022 год и рассказала, когда наступит мир Когда умрет Путин – пророчество НострадамусаКогда умрет Путин – пророчество Нострадамуса Теплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дняТеплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня

Последние новости

16:01

Что готовят на Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: три самых простых и быстрых рецепта рыбы

15:56

Переговоры - дымовая завеса: РФ может готовить новое наступление на Киев - CNNВидео

15:18

Как быстро избавиться от неприятного запаха на кухне – 5 простых советов

15:14

У Соловьева подгорело: неизвестные подожгли виллу пропагандиста в ИталииВидео

15:12

"Делай, что должен": певица Лолита хвастается новой стрижкой, пока армия РФ уничтожает украинцев

Реклама
15:04

Как привлечь удачу, деньги и здоровье 7 апреля: невероятные свойства Благовещенской солиВидео

14:53

Кадыровцы-тиктокеры устроили постановочную перестрелку с пустым гаражом

14:44

Орков сожгли вместе с бронетехникой: ВСУ уничтожили оккупантов украинской СтугнойВидео

14:42

Активно стягивают силы: Гайдай назвал сроки, когда оккупанты будут наступать на Восток УкраиныВидео

14:37

Убийцы заметают следы - это новый Освенцим: в Мариуполе заработали мобильные крематорииВидео

14:37

Попытка оживить миф: как Россия приговорила себя к повторению судьбы Югославиимнение

14:16

"Жирик греет тебе место": Потап посоветовал Медведеву готовиться к "концерту Кобзона"

14:15

"Убивай всех и приезжай домой": российские дети начали призывать к жестокости против украинцевВидео

14:04

Война в Украине разгорится с новой силой: глава внешней разведки Эстонии назвал сроки

13:56

Гей-оргии, внебрачные дети и недвижимость в Испании: что известно о тайной жизни Жириновского

13:46

Жириновский умер: что придворный шут Путина и главный украинофоб говорил о нашей странеВидео

13:26

Орки устроили геноцид в Бородянке: бомбили дома и запрещали доставать людей из-под заваловВидео

13:21

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

13:13

Теперь официально: в России умер ЖириновскийВидео

12:59

Чехия вооружила Украину десятками танков Т-72 и БМП

Реклама
12:49

"Дошло, когда "русский мир" прилетел в их дом": Тополя высказался о соплях и слезах Лободы

12:45

Лечила простреленные ноги и принимала роды в темноте: рассказ врача, спасавшей людей в Буче

12:41

"Может хватит": Нагиев прервал молчание после зверств российских военных под Киевом

12:39

Паника в Белгороде: минирование, новые взрывы и окопы в областиВидео

12:29

Придется выковыривать из-под асфальта: что Javelin и NLAW делают с российскими танкамиВидео

12:14

История повторяется: почему ООН топчется по граблям Лиги Нациймнение

12:12

Большинство промышленных гигантов Запорожья возобновили работу – Кубраков

12:11

"Я не верю, что Путин действует от вашего имени": Джонсон обратился к россиянам

11:42

Орки отправляют награбленное в РФ: карта переброски наворованного в УкраинеВидео

11:39

Статус беженца для украинцев в Швейцарии: как попасть в страну и на что рассчитывать

11:38

Волонтер детально описал три сценарии дальнейшей войны Украины против России

11:36

Историк объяснил, почему россияне ненавидят украинцев и как навсегда закрыть "российский вопрос"

11:35

"Люди переживают": Данилко признался, что после начала войны к нему обратились Вайкуле, Катамадзе и Галкин

11:27

Военный психолог объяснил, зачем русские убивают и насилуют гражданскихВидео

11:20

"Путин забрал у меня самое родное": у ведущего Андрея Беднякова в Мариуполе умерла мать

10:54

Приметы на 7 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022Видео

10:53

Война в Украине затянется на годы: генерал США назвал причину и цель ПутинаВидео

10:42

Украина и мир рискуют повторить ошибки Второй мировой войнымнение

10:41

"Оккупанты остались гореть на обочинах": ВСУ устроили засаду на колонну российской бронетехникиВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – зависть

Реклама
10:24

Смертельный "укус" Осы: ВСУ уничтожили вертолет российских оккупантовВидео

10:14

"Выбор, а не приказ": украинская актриса, которая снималась в России, написала о зверствах армии РФ

10:05

Подвиг украинских защитников: один танк ВСУ вступил в бой с вражеской колоннойВидео

09:37

Украинские бойцы отбили Добрянку, Нововознесенское и Трудолюбовку на Херсонщине

09:18

Три доказательства того, что Россия врет о зверствах в Бучемнение

09:10

Ночью Россия обстреляла Днепропетровщину: вспыхнул чудовищный пожар, уничтожена нефтебазаФото

08:44

Украинские десантники уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млнВидео

08:32

Как когда-то довозрождалась нацистская Германия, так довоюется и Россиямнение

07:55

Российские ракеты Калибр запускает по украинским городам уроженец Винницы

07:08

4-летнего Сашу, который с бабушкой в лодке спасался от российских захватчиков, нашли мертвым

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять